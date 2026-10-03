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Bulj se pridružio obilježavanju Dana ružičaste vrpce. Poslao važnu poruku ženama

Sinjska Pijaca danas u znaku ružičaste vrpce
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Sinjski gradonačelnik Miro Bulj pridružio se članicama i volonterkama Kluba žena liječenih od raka dojke – Sinj koje su na sinjskoj Pijaci obilježile Dan ružičaste vrpce.

Riječ je o danu posvećenom podizanju svijesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja raka dojke, a Bulj je tom prilikom naglasio koliko je važno govoriti o ovoj temi.

„Nužno je osvijestiti važnost rane detekcije raka dojke i skrenuti pozornost na Dan ružičaste vrpce koji je posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke“, poručio je sinjski gradonačelnik.

Dan ružičaste vrpce prilika je za dodatno osvješćivanje javnosti o važnosti brige o zdravlju i pravodobnog otkrivanja raka dojke.

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