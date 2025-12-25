Bulj se ponovno oglasio nakon što je potjerao romske svirače: "Kad vidite da me napadaju, pazite kome ćete vjerovati

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj, nakon što je otjerao jučer romska svirače, u objavi na društvenim mrežama sada se osvrnuo na višegodišnje političke sukobe s Vladom i dijelom političke scene.

"Od Sinja su u vrijeme korone pokušali napraviti grad-slučaj i to zato što sam kao jedini gradonačelnik u Hrvatskoj odbio uvesti covid-potvrde.

Napadali su me Andrej Plenković, Davor Božinović, ljevica i većina medija. Sinj, Most i ja proglašavani smo neodgovornima, nazadnima i opasnima. A onda je vrijeme učinilo svoje.

Pred posebnim odborom Europskog parlamenta predstavnica Pfizera Janine Small priznala je da cjepivo nikada nije bilo testirano na sprječavanje širenja virusa. Upravo ono na što smo upozoravali, a zbog toga su nas Plenković, Grbin, Benčić i Pupovac zvali “šegrtima smrti” i “širiteljima zaraze”.

Sjetite se kako je tadašnji „heroj“ HDZ-a i ljevice, Vili Beroš, napadao Sinj, Most i mene. Danas, s vremenskim odmakom, svi vide o kakvom se čovjeku radi.

Kad sam tražio da se vojska pošalje u pomoć policiji kao dodatni element odvraćanja na granici ismijavali su me i Zoran Milanović i Plenković, i ljevica i mediji. Pisali su da „najavljujem seoske straže“.

Danas nam zapadne države svakog tjedna avionima i tajnim deportacijskim letovima vraćaju ilegalne migrante koji su prvi put registrirani upravo u Hrvatskoj. Opet je vrijeme pokazalo tko je govorio istinu.

Kad smo upozoravali da će uvođenje eura dovesti do dodatne inflacije, napadali su nas HDZ, SDP i Možemo. Tražili smo barem odgodu i

u Saboru smo uputili dva zaključka koja su oba zajednički odbili HDZ, SDP i Možemo.

Mediji su mene i moje kolege prikazivali kao neznalice koje „dižu paniku“, a danas svi osjećamo posljedice na novčaniku.

Još 2016. govorio sam da je Andrija Mikulić kriminalac koji želi objediniti sve inspekcije i postati faraon nad sustavom što mu je 2019. Plenković omogućio i učinio ga faraonom inspekcija.

Vidjeli smo kako je to završilo.

Mogao bih ovako nabrajati do sutra.

Zato, kad danas vidite kako me napadaju kao što to rade sada zbog romskih svirača, dobro razmislite kome ćete vjerovati.

Ne tvrdim da sam uvijek u pravu. Ali vrijeme je pokazalo da sam u sukobu s politikom Plenkovićeva HDZ-a, anacionalne ljevice i dijela medija bio u pravu svaki put.

Nastavljam jednako odlučno, uz meni najdraži slogan: Iz naroda, za narod. A vama dragi prijatelji, još jednom sretan i blagoslovljen Božić", poručio je Bulj.