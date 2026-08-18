Bulj se obrušio na Pupovca: ‘Zašto si lagao?’

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se na društvenim mrežama objavom u kojoj je prozvao Milorada Pupovca zbog slučaja dr. Ivana Šretera, pakračkog liječnika i mirotvorca koji je 1991. godine otet i ubijen, a za čijim se posmrtnim ostacima još uvijek traga.

Bulj je svoju objavu naslovio pitanjem "Milorade, gdje je hrvatski mirotvorac dr. Ivan Šreter?", a potom od Pupovca zatražio odgovor o tome gdje se nalaze Šreterovi posmrtni ostaci.

"Milorade, gdje je dr. Ivan Šreter? Prema onome što je rekao Slavko Degoricija, ti bi morao znati odgovor na to pitanje", poručio je Bulj.

U nastavku objave pozvao se na tvrdnje pokojnog političara i pregovarača Slavka Degoricije o događajima iz ratne 1991. godine i pregovorima o razmjeni zarobljenika.

"Gdje se nalaze posmrtni ostaci dr. Ivana Šretera, mirotvorca i pakračkog liječnika, ubijenog usred srpske agresije na Hrvatsku 1991. godine?", upitao je sinjski gradonačelnik.

Bulj je potom iznio teške optužbe na račun Pupovca, tvrdeći da je postojao dogovor s Degoricijom o razmjeni ratnih zarobljenika koji je trebao uključivati oslobađanje Šretera.

"Pupovče, odgovori, zašto si lagao kad si sa Slavkom Degoricijim sklopio dogovor o zamjeni ratnih zarobljenika prema kojem si trebao osloboditi dr. Šretera? Degoricija je učinio kako je bilo dogovoreno, a šta si ti učinio? Za uzvrat si mu pružio opaku laž!", napisao je Bulj.

Na kraju objave ponovno je izravno pozvao Pupovca da odgovori ima li saznanja o mjestu na kojem se nalaze Šreterovi posmrtni ostaci.

"Milorade, nije li vrijeme da nakon 35 godine kažeš gdje se nalaze posmrtni ostaci dr. Ivana Šretera?", zaključio je Bulj.

Riječ je o tvrdnjama i optužbama koje je u svojoj objavi iznio Miro Bulj, a u citiranoj objavi nije naveden odgovor Milorada Pupovca na njegove prozivke.