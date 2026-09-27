Bulj se javio s izvora Cetine: "Hrvatska voda mora ostati javno dobro"

Saborski zastupnik Mosta i sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se s izvora rijeke Cetine te ponovno pozvao na ustavnu zaštitu hrvatskih vodnih resursa. "Hrvatska voda mora ostati javno dobro. Sa izvora rijeke Cetine poruka je jasna, naše izvore i vodu moramo zaštititi Ustavom i sačuvati ih za buduće generacije", poručio je Bulj u objavi.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada je Most ponovno aktualizirao inicijativu za izmjenu Ustava kojom bi se pravo na čistu i pitku vodu izričito zajamčilo kao ustavno pravo, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Iz Mosta su 11. rujna priopćili da ponovno pokreću postupak promjene Ustava, a ovoga tjedna najavili su i prikupljanje potpisa saborskih zastupnika. Prijedlogom bi se, uz pravo na čistu i pitku vodu, propisalo da su vodni resursi opće dobro kojim upravlja država te da opskrba kućanstava vodom ostaje neprofitna komunalna djelatnost koju osiguravaju javni isporučitelji.

Riječ je o inicijativi koju je Most prvi put pokrenuo još 2019. godine. Tada je prijedlog, uz potpise zastupnika različitih političkih opcija, ušao u saborsku proceduru, ali o njemu nije održana rasprava na plenarnoj sjednici. Vlada je tada smatrala da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu pristupu vodi za ljudsku potrošnju.

Bulj već godinama posebno ističe pitanje zaštite Cetine i njezinih izvora. Ranije je upozoravao i na kupanje na samom izvoru, tvrdeći da je riječ o ugrožavanju vrijednog izvora pitke vode, a svojedobno je ondje i postavio znak zabrane kupanja. Most sada ponovno pokušava osigurati potrebnu potporu za ustavne izmjene, a predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da će, ne dobije li prijedlog potrebnu podršku u Hrvatskom saboru, razmotriti prikupljanje potpisa za referendum.