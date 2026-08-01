Bulj prozvao Anušića: "Postao si Plenkovićeva lošija verzija, tražimo vojsku na granici"

Miro Bulj oglasio se na Facebooku o pitanju angažmana Hrvatske vojske na državnoj granici te uputio oštre kritike ministru obrane Ivanu Anušiću.

Bulj je u objavi poručio kako smatra da je Anušić odstupio od svojih ranijih stavova te ga prozvao zbog podrške politici premijera Andreja Plenkovića.

"E moj ministre Anušiću, brate po oružju, nitko nikad nije nikoga uškopio kao tebe Plenković", napisao je Bulj, dodajući kako smatra da se Anušić "za ministarsku fotelju dao uškopiti od globalista i Plenkovića".

Kritizirao je i Anušićevu izjavu da vojska ne treba izaći na državnu granicu, tvrdeći da takav stav predstavlja ugrozu sigurnosti Hrvatske.

"Postao si Plenkovićeva lošija verzija, a mogao si biti svoj i suverenist", poručio je Bulj ministru obrane.

Na kraju objave istaknuo je kako će nastaviti inzistirati na tome da Hrvatska vojska bude angažirana na granici.

"Mi se nećemo dati uškopiti, tražimo da vojska izađe na državnu granicu i da se tako šalje snažna odvraćajuća poruka svima koji žele ilegalno prijeći hrvatsku granicu", zaključio je Bulj.