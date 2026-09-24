Bulj primio košarkaše Alkara nakon novog europskog uspjeha: „Alkar je najveći mali klub na svijetu“

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta primili su danas u gradskoj vijećnici košarkaše, trenera i predstavnike Košarkaškog kluba Alkar te im čestitao na plasmanu u ENBL ligu. Pobjedom protiv Zaboka u odlučujućoj kvalifikacijskoj utakmici Alkar je izborio nastup u europskom košarkaškom natjecanju drugu godinu zaredom.

Na prijemu se razgovaralo o utakmici koja je Alkaru donijela novi europski nastup, značenju tog uspjeha za klub i Sinj te o sezoni koja je pred momčadi. Gradonačelnik je čestitao igračima, treneru i svima koji su pridonijeli plasmanu, posebno istaknuvši navijače, Sinjske maligane, koji su uvijek uz svoj klub.

Govoreći o svojoj povezanosti s Alkarom, Bulj se prisjetio velikih utakmica i nastupa kluba u finalu Kupa. Istaknuo je kako su uz Alkar odrastale generacije Sinjana te da je priču o sinjskoj košarci teško odvojiti od priče o samome gradu.

„Alkar je najveći mali klub na svijetu. To govorim kao netko tko je odrastao uz njegove utakmice i tko zna što ovaj klub znači našem gradu. Srce koje u Sinju kuca za Alkar teško je pronaći igdje drugdje. Vi ste svojim radom i borbom zaslužili da drugu godinu zaredom igrate u Europi, a s tim uspjehom dolazi i velika odgovornost. Znam da je nosite svi zajedno: igrači, kapetan, trener i ljudi koji svakodnevno rade za klub. Sinj bez Alkara ne bi bio isti. Od srca vam hvala na svemu što ste učinili i želim vam puno sreće u sezoni koja je pred vama“, poručio je Bulj.

Predsjednik Alkara Petar Kliškinić zahvalio je gradonačelniku i Gradu Sinju na dosadašnjoj podršci. Kazao je kako je klubu iznimna čast ponovno predstavljati Sinj u europskom natjecanju te istaknuo da se sve što rade u klubu radi zbog Sinja i ljudi koji žive za Alkar. Izrazio je nadu da će tijekom sezone biti još prilika za susrete i slavlje s navijačima.

Trener Roko Dominović zahvalio je na prijemu te na podršci koju Alkar ima s tribina, ali i izvan terena. Naglasio je kako je plasman u Europu potvrda rada cijele momčadi i dodatni poticaj za nastavak njezina razvoja.

„Drago mi je što je prepoznato da je Europa pravi put za Alkar. Ova momčad ima kvalitetu i motivaciju, a naš je cilj nastaviti rasti zajedno, potvrditi ostvareni rezultat te se boriti za što bolji plasman i u domaćem prvenstvu i u Europi“, poručio je Dominović.

Kapetan, Mirko Jukić je uime svih igrača zahvalio na prijemu te rekao kako je i ovaj susret dodatna motivacija za nastavak igre i izazove koji ih očekuju.

Na kraju prijema gradonačelnik Bulj uručio je košarkašima Alkara zahvalnicu za plasman u ENBL ligu, a Jukić je gradonačelniku uime momčadi poklonio klupsku majicu.

Alkar je Sinju osigurao još jednu europsku košarkašku sezonu. Pred igračima su novi izazovi u domaćem prvenstvu i Europi, a uz njih će, kao i uvijek, biti Sinjski maligani i ostali navijači Alkara.