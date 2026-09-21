Bulj predlaže porez na dohodak od 15 posto: Sinjanima bi od 2027. trebalo ostajati više od plaće

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je Gradskom vijeću prijedlog za smanjenje niže stope poreza na dohodak s dosadašnjih 18 na 15 posto. Prihvati li ga Gradsko vijeće, nova stopa primjenjivala bi se od 1. siječnja 2027. godine.

Riječ je o nastavku poreznog rasterećenja koje je u Sinju počelo krajem 2023. godine, kada je stopa smanjena s 20 na 18 posto. Ta se stopa primjenjuje od početka 2024. godine.

Prijedlog za novo smanjenje još je krajem svibnja upućen u javno savjetovanje, koje je trajalo do 29. lipnja. Prema podacima Grada, tijekom savjetovanja nije zaprimljena nijedna primjedba ni prijedlog građana.

Bulj: „Ne želim da Grad građanima uzima više nego što mora“

Smanjenje poreza odnosilo bi se na građane s prebivalištem u Sinju koji su obveznici poreza na dohodak, a učinak bi bio veći neto iznos uz istu bruto plaću, ovisno o poreznoj osnovici i osobnim poreznim okolnostima.

„Kad možemo ostaviti više novca ljudima koji su ga svojim radom zaradili, onda to trebamo napraviti. Ne želim da Grad puni proračun tako da građanima uzima više nego što mora. Zato predlažemo najnižu zakonom dopuštenu stopu od 15 posto. To znači veće neto plaće našim ljudima, bez ijednog eura dodatnog troška za poslodavca“, poručio je Bulj.

Grad usporedio Sinj sa Splitom i Zagrebom

U obrazloženju prijedloga Grad Sinj uspoređuje buduću stopu sa stopama u Splitu i Zagrebu. Splitova niža stopa iznosi 21,5 posto, dok Grad Sinj za Zagreb navodi stopu od 23 posto.

Na primjeru mjesečne porezne osnovice od 1.000 eura, porez po predloženoj sinjskoj stopi iznosio bi 150 eura. Prema usporedbi koju je objavio Grad, na istu osnovicu iznosio bi 215 eura u Splitu te 230 eura u Zagrebu. To je razlika od 65, odnosno 80 eura mjesečno, uz pretpostavku jednakih ostalih poreznih okolnosti.

Bulj smanjenje poreza povezuje i s drugim gradskim mjerama namijenjenima obiteljima i mladima, među kojima Grad navodi besplatan vrtić, potpore za novorođenčad, besplatan prijevoz srednjoškolaca te program stambenog zbrinjavanja „Ostani tu“.

„Besplatan vrtić, pomoć mladima da riješe stambeno pitanje, potpore obiteljima i sada porez na dohodak na zakonskom minimumu dio su istog smjera. Želimo da se u Sinju isplati raditi, osnovati obitelj, ostati i graditi život“, poručio je Bulj.

Prijedlog sada mora dobiti potporu Gradskog vijeća kako bi stopa od 15 posto počela vrijediti od početka iduće godine.