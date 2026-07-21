Bulj povećao alkaricu na 50 eura: Umirovljenicima podignut cenzus sa 350 na 450

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Zaključak o podjeli alkarica za 2026. godinu umirovljenicima, roditeljima njegovateljima i njegovateljima, korisnicima nacionalne naknade, osobama bez primanja starijim od 65 godina, nezaposlenim osobama te nezaposlenim hrvatskim braniteljima s prebivalištem na području Grada Sinja.

U odnosu na prošlu godinu, Grad Sinj dodatno je unaprijedio ovu socijalnu mjeru povećanjem iznosa alkarice s 40 na 50 eura po korisniku, što predstavlja povećanje od 25 posto. Istodobno je povećan i cenzus za umirovljenike, pa će pravo na alkaricu u 2026. godini ostvarivati umirovljenici čija mirovina ne prelazi 450 eura, dok je prošle godine taj prag iznosio 350 eura.

Na ovaj način Grad Sinj želi pružiti dodatnu potporu građanima koji žive od najnižih primanja, posebno umirovljenicima koji su posljednjih godina suočeni s rastom životnih troškova. Povećanjem cenzusa omogućit će se ostvarivanje prava znatno širem krugu umirovljenika nego prethodnih godina.

Pravo na alkaricu ostvarivat će:

umirovljenici s mirovinom do 450 eura,

roditelji njegovatelji,

njegovatelji,

korisnici nacionalne naknade,

osobe bez primanja starije od 65 godina,

nezaposlene osobe,

nezaposleni hrvatski branitelji.

I ove godine vrijedi pravilo da se pravo na alkaricu može ostvariti samo po jednoj osnovi.

Gradonačelnik Bulj ističe kako je cilj ove mjere pomoći najosjetljivijim skupinama stanovništva te očuvati tradiciju alkarice kao prepoznatljivog oblika potpore građanima uoči alkarskih svečanosti. Povećanjem iznosa potpore i proširenjem kriterija za umirovljenike,

Grad Sinj dodatno potvrđuje svoju usmjerenost prema socijalnoj osjetljivosti i brizi za građane kojima je pomoć najpotrebnija.