Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj još je jednom pokazao čvrstu ruku kojom vlada tim gradom, kao i što misli i romskom orkestru koji je na Badnjak na ulici zabavljao građane.

Romski orkestar svirao je među stolovima jednog od lokala na gradskoj ulici, a građani su prihvatili njihov nastup, s njima pjevali i bacali im novac. No u tom trenutku pojavio se gradonačelnik, koji je romskom orkestru pokazao da se maknu.

Na snimci koju je objavila Slobodna Dalmacija, vidi se gradonačelnik Sinja Miro Bulj kako s javnog prostora tjera romski orkestar.

"Došli su pjevati, ljudi su ih lijepo prihvatili. Svi su bili zadovoljni, osim gradonačelnika. On ih je potjerao. Ljudi su negodovali jer im je bilo drago što su došli. Taj orkestar inače redovito svira u Splitu, na Rivi, i uvijek su dobrodošli. Ovo što se dogodilo je sramota, da gradonačelnik jednoga grada tjera romski orkestar na Badnjak", izjavio je jedan od okupljenih građana.

Bulj je svoju odluku pojasnio riječima da je danas Badnjak i da se u Sinju organizira prigodni program.

"Pjevanje Đurđevdana nije niti prigodno niti primjereno za Badnjak. Došao sam do njih i rekao im da je danas Badnjak i da poštuju Badnji dan. Također, oni nemaju suglasnost za nastupanje na javnim površinama", kazao je Bulj za Slobodnu.