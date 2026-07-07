Bulj poslao oštar ultimatum Plenkoviću: "Povucite uredbu ili snosite odgovornost"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću službeni dopis kojim traži hitno i neopozivo povlačenje Uredbe o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada, upozoravajući na ozbiljne posljedice koje bi njezina primjena mogla imati za komunalna društva, radnike i građane Cetinske krajine.

"Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Andreju Plenkoviću,

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u ime Grada Sinja, građana Cetinske krajine i svih radnika komunalnog društva Čistoća Cetinske krajine upućujem Vam bezrezervan zahtjev za hitno i neopozivo povlačenje Uredbe o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada.

Ova uredba, donesena bez javne rasprave i bez saborske procedure, ne predstavlja zaštitu okoliša, već pokušaj da se višedesetljetni nerad, nesposobnost i neuspjeh države te Splitsko-dalmatinske županije prebace na teret građana i naših komunalnih poduzeća koja za nastalu situaciju ne snose nikakvu odgovornost.

Donošenjem ove uredbe izravno provodite politiku koja ugrožava javna komunalna poduzeća, dok se istodobno pogoduje privatnim interesima u sektoru gospodarenja otpadom. Rješenjem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim se Čistoći Cetinske krajine za 2025. godinu nalaže plaćanje 398.620,80 eura, a potom i više od milijun eura godišnje, svjesno dovodite naše komunalno društvo u opasnost od blokade računa, ovrha i konačne likvidacije.

Kao gradonačelnik Sinja poručujem Vam da neću dopustiti da posljedice višegodišnjeg nerada padnu na leđa više od 100 radnika Čistoće i njihovih obitelji.

Najveća žrtva ove odluke bit će upravo naši radnici koji svakodnevno pošteno i odgovorno rade svoj posao. To su radnici koji održavaju čistoću naših gradova i općina, a zbog Vaših političkih odluka mogli bi ostati bez plaća i osnovne egzistencije. To je neprihvatljivo.

Već više od dvadeset godina država i Splitsko-dalmatinska županija nisu uspjele završiti Centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Dok projekt godinama stoji, sada pokušavate teret vlastitih propusta prebaciti na građane i radnike. To se neće dogoditi.

Politička odgovornost za činjenicu da projekt Centar za gospodarenje otpadom Lećevica ni nakon više od dva desetljeća nije realiziran ima svoje ime i prezime. Odgovorni ste Vi kao predsjednik Vlade, splitsko-dalmatinski župan, bivši Ante Sander i današnji Blaženko Boban te gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je prethodno obnašao dužnost direktora Regionalnog centra čistog okoliša Splitsko-dalmatinske županije i zaposlio više od 80 djelatnika. Upravo ste Vi upravljali ovim projektom i dopustili da godinama stagnira. Nemate ni moralno ni političko pravo posljedice vlastitih propusta prebacivati na građane i komunalna poduzeća.

Osim ove uredbe, Vaš sustav već je ranije ozbiljno financijski oštetio naše komunalno društvo. Čistoća Cetinske krajine u posljednjih je pet godina izgubila oko 800.000 eura zbog neuređenog sustava gospodarenja otpadnom plastikom.

Naime, naše komunalno društvo plaća približno 300 eura po toni za zbrinjavanje plastičnog otpada, dok oko 80 posto društava koja se bave njegovom obradom nema sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog toga Čistoća Cetinske krajine nema pravo na povrat ni jednog centa troškova koje uredno podmiruje. Takav sustav nije samo nepravedan, nego ozbiljno narušava financijsku održivost javno komunalnog društva i ne samo da demotivira nego šalje u propast cijelu tvrtku o kojoj financijski ovisi više od 100 obitelji u Cetinskoj krajini.

Moj je stav jasan i oko njega nema nikakvih pregovora. Građani Cetinske krajine neće platiti ni jedan jedini cent ove naknade, a radnicima nećete oduzeti kruh iz usta kako biste prikrili neuspjehe državne i županijske politike gospodarenja otpadom.

Ako ste sposobni donositi uredbe kojima opterećujete građane i komunalna društva, budite jednako spremni preuzeti odgovornost za posljedice vlastitih odluka.

Očekujem hitno povlačenje Uredbe i početak rješavanja stvarnih problema u sustavu gospodarenja otpadom. Vrijeme političkih opravdanja odavno je isteklo."