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Bulj odlučio da Sinj donira 20.000 eura pomoći stradalima u požaru

„Srce se slama dok gledamo Omiš obavijen dimom i vatrom, ljude kako napuštaju svoje domove..."
Miro Bulj

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je odluku da Grad Sinj izdvoji 20.000 eura pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara koji je pogodio taj grad i njegove ljude.

„Srce se slama dok gledamo Omiš obavijen dimom i vatrom, ljude kako napuštaju svoje domove, roditelje koji spašavaju djecu, obitelji koje strepe nad svime što su generacije prije njih mukotrpno stvarale. U samo nekoliko trenutaka vatra je odnosila kuće, automobile, maslinike, uspomene i godine ljudskog rada.

Ali ono najvrjednije vatra nije uspjela odnijeti, hrabrost i snagu da Omišani spase svoje kuće i obiteljska ognjišta.

Dragi Omišani, vaša bol danas je i naša bol. Kada strada jedan grad, pati cijela Hrvatska. Kada je ugrožen jedan naš čovjek, svi smo pozvani stati uz njega. Sinj i Omiš nisu samo susjedni gradovi. Povezuje nas ista ljubav prema našem kamenu, Cetini, moru, vjeri, tradiciji i domovini. Povezuje nas ponos ljudi koji su kroz povijest znali braniti svoje i uvijek pružiti ruku čovjeku u nevolji.

Ovih 20.000 eura skroman je doprinos u odnosu na razmjere stradanja, ali u njemu je iskrena ljubav, solidarnost i prijateljstvo svih Sinjanki i Sinjana. To je zagrljaj Sinja ranjenom Omišu i poruka svakom njegovu stanovniku: uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam da ponovno podignete svoje domove i vratite život u svoj grad.

Gradonačelniku Omiša Zvonku Močiću i predsjedniku Gradskog vijeća Karlu Lukasoviću poručujem da im Grad Sinj stoji na raspolaganju za svaku pomoć koju možemo pružiti.

Svim ozlijeđenima od srca želim brz i potpun oporavak, a obiteljima koje su izgubile svoje domove ili pretrpjele štetu poručujem da izdrže i kako nisu sami.

Očekujem da se uključe sve institucije i svi koji mogu uključe i pomognu. Ovo je vrijeme za konkretnu pomoć svakom čovjeku kojemu je vatra ugrozila dom i budućnost.

Našim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i svim ljudima koji su pomagali u najtežim trenucima stali su između vatrene stihije i ljudskih života, braneći svaki dom i svakog čovjeka kojega su mogli spasiti izražavam zahvalnost jer njihova hrabrost, snaga i požrtvovnost bude ponos i vraćaju vjeru u čovjeka.

Uoči blagdana Velike Gospe molim zagovor naše Čudotvorne Gospe Sinjske da zaštiti Omiš, sve Omišanke i Omišane, njihove obitelji i naše vatrogasce. Neka ranjenima podari ozdravljenje, prestrašenima mir, a onima koji su izgubili svoje domove snagu i nadu za novi početak.

Dragi Omišani, čuvajte svoj grad i jedni druge. Vaše ulice ponovno će biti pune života, vaši će se domovi obnoviti, a vaš ponos i ljubav prema Omišu bit će jači od svake vatre. Sinj će uvijek biti uz Vas", poručio je gradonačelnik Bulj.

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