Bulj odlučio da Sinj donira 20.000 eura pomoći stradalima u požaru

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je odluku da Grad Sinj izdvoji 20.000 eura pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara koji je pogodio taj grad i njegove ljude.

„Srce se slama dok gledamo Omiš obavijen dimom i vatrom, ljude kako napuštaju svoje domove, roditelje koji spašavaju djecu, obitelji koje strepe nad svime što su generacije prije njih mukotrpno stvarale. U samo nekoliko trenutaka vatra je odnosila kuće, automobile, maslinike, uspomene i godine ljudskog rada.

Ali ono najvrjednije vatra nije uspjela odnijeti, hrabrost i snagu da Omišani spase svoje kuće i obiteljska ognjišta.

Dragi Omišani, vaša bol danas je i naša bol. Kada strada jedan grad, pati cijela Hrvatska. Kada je ugrožen jedan naš čovjek, svi smo pozvani stati uz njega. Sinj i Omiš nisu samo susjedni gradovi. Povezuje nas ista ljubav prema našem kamenu, Cetini, moru, vjeri, tradiciji i domovini. Povezuje nas ponos ljudi koji su kroz povijest znali braniti svoje i uvijek pružiti ruku čovjeku u nevolji.

Ovih 20.000 eura skroman je doprinos u odnosu na razmjere stradanja, ali u njemu je iskrena ljubav, solidarnost i prijateljstvo svih Sinjanki i Sinjana. To je zagrljaj Sinja ranjenom Omišu i poruka svakom njegovu stanovniku: uz vas smo, osjećamo vašu bol i pomoći ćemo vam da ponovno podignete svoje domove i vratite život u svoj grad.

Gradonačelniku Omiša Zvonku Močiću i predsjedniku Gradskog vijeća Karlu Lukasoviću poručujem da im Grad Sinj stoji na raspolaganju za svaku pomoć koju možemo pružiti.

Svim ozlijeđenima od srca želim brz i potpun oporavak, a obiteljima koje su izgubile svoje domove ili pretrpjele štetu poručujem da izdrže i kako nisu sami.

Očekujem da se uključe sve institucije i svi koji mogu uključe i pomognu. Ovo je vrijeme za konkretnu pomoć svakom čovjeku kojemu je vatra ugrozila dom i budućnost.

Našim vatrogascima, pripadnicima žurnih službi i svim ljudima koji su pomagali u najtežim trenucima stali su između vatrene stihije i ljudskih života, braneći svaki dom i svakog čovjeka kojega su mogli spasiti izražavam zahvalnost jer njihova hrabrost, snaga i požrtvovnost bude ponos i vraćaju vjeru u čovjeka.

Uoči blagdana Velike Gospe molim zagovor naše Čudotvorne Gospe Sinjske da zaštiti Omiš, sve Omišanke i Omišane, njihove obitelji i naše vatrogasce. Neka ranjenima podari ozdravljenje, prestrašenima mir, a onima koji su izgubili svoje domove snagu i nadu za novi početak.

Dragi Omišani, čuvajte svoj grad i jedni druge. Vaše ulice ponovno će biti pune života, vaši će se domovi obnoviti, a vaš ponos i ljubav prema Omišu bit će jači od svake vatre. Sinj će uvijek biti uz Vas", poručio je gradonačelnik Bulj.