Bulj objasnio zašto nije došao u svečanu ložu: „Nećemo dopustiti da nas nitko ponižava!“

Miro Bulj odlučio je današnju Alku pratiti izvan svečane lože. Sinjski gradonačelnik ranije je najavio da neće sjediti s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, a nakon što je njegovo mjesto ostalo prazno, svoju je odluku dodatno pojasnio objavom na Facebooku.

„ALKA NARODU“, započeo je Bulj svoju objavu, poručivši kako Sinjani, prema njegovim riječima, „imaju ponos i kralježnicu“.

Za svoju odluku prozvao je Vladu, kojoj zamjera gašenje sinjskog rodilišta.

„Vlada Republike Hrvatske je ugasila sinjsko rodilište i tako izravno udarila na Alku i našu tradiciju, a danas se slikavaju s Alkarima“, napisao je Bulj.

Dodao je kako, prema njegovom mišljenju, Vlada nije napravila dovoljno ni kada je riječ o Općoj bolnici, zdravstvenim uslugama i boljoj prometnoj povezanosti Sinja.

„A mene kao izabranog gradonačelnika u potpunosti ignoriraju što mi nije važno, ali oni time pokazuju da poštuju samo one koji im se poklone“, poručio je.

Bulj je kao jedan od razloga za nedolazak u svečanu ložu naveo i slučaj trovanja Like opasnim otpadom, koji je ocijenio „čistom veleizdajom“.

„Zato sam donio odluku da zbog svega toga, ali i zbog trovanja Like opasnim otpadom što je čista veleizdaja, da po prvi put neću sjediti s predstavnicima Vlade u svečanoj loži!“, napisao je sinjski gradonačelnik.

Poručio je kako Sinj, prema njegovim riječima, nije mjesto za političko pojavljivanje, već grad koji ima svoj stav.

„Sinj nije pozornica za vaše političko pojavljivanje nego grad koji je branio našu vjeru, tradiciju, naciju i kulturu, ali i grad koji ima stav. Ponosni Gospin Sinj“, zaključio je Bulj.

Buljev izostanak posebno je bio vidljiv u svečanoj loži, gdje su danas među ostalim bili predsjednik Zoran Milanović, premijer Andrej Plenković i brojni drugi uzvanici. Njegovo mjesto ostalo je prazno, a vojvoda Mario Šušnjara tijekom pozdravnog govora kazao je: „Pozdrav Miru Bulju, ma gdje god bio“, što je izazvalo reakcije i smijeh s tribina i iz svečane lože.