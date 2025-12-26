BULJ NIJE JEDINI I ovaj splitski gradonačelnik zabranio je nastup romskim sviračima na Rivi

Gradonačelnik Sinja nije prvi hrvatski gradonačelnik koji je u blagdansko vrijeme posegnuo za zabranom nastupa romskim glazbenicima u javnom prostoru. Sličan slučaj zabilježen je i 2014. godine u Splitu, kada je tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar uskratio dozvolu za nastup romskom trubačkom orkestru Gypsy Mambo Kočani na splitskoj Rivi za vrijeme adventa.

Baldasar je tada odluku obrazložio konceptualnim razlozima, ističući da se ne radi o netoleranciji, već o viziji manifestacije.

„Glavni razlog zbog kojeg nismo dali dozvolu za nastup orkestra jest naša zamisao da Božićni sajam na Rivi bude urbana manifestacija, a ne nekakav palanački vašar. Uostalom, oni su već nastupili na Rivi prošli tjedan, tako da se ni u kojem slučaju ne može govoriti o nekakvoj netoleranciji“, izjavio je tada Baldasar.

Dodatno je pojasnio kako je odluka donesena isključivo na temelju umjetničkog koncepta manifestacije.

„Ovakav tip muzike i umjetničkog žanra ne odgovara konceptu Božićnog sajma kakav smo zamislili, što ne znači da u drugim okolnostima i na drugome mjestu nije prihvatljiv ili dobrodošao, dapače“, poručio je tadašnji splitski gradonačelnik.