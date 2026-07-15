Bulj nije iskrcao smeće ispred Županije, ali jest svoje misli: 'Odvajanje otpada je čista mafija, Pripuz i slični!'

- Poznato vam je da Lećevica nije otvorena, Centar za gospodarenje otpadom koji je formiran, kojeg je Županija osnovala 2005. godine. Danas je došlo da je Mojanka sinjska zatvorena iako imamo sporazum između Ministarstva, Fonda za okoliš i Grada Sinja iz 2018. godine da nema zatvaranja Mojanke dok se ne otvori Centar za gospodarenje otpadom! U Lećevici je do nekidan rasla kupina, ništa se ne radi, štete ogromne, uhljebi, Tomislav Šuta je bio direktor od 2014. do 2018. godine i trebao je on otvoriti Lećevicu, ali najveći je problem što ja danas nemam gdje sa smećem, dani Alke i Velike Gospe u Sinju… - krenuo je oštro sinjski gradonačelnik Miro Bulj, izašavši iz kamiona cetinske Čistoće s kojom je došao pred zgradu Županije u centar Splita, identično kao i prije nešto više od godinu dana, osim što je tada stigao s četiri kamiona.

Mostovom gradonačelniku Sinja je očigledno malo pofalilo medijske pažnje, od kad nije županijski vijećnik nego ‘samo’ gradonačelnik nije imao ovoliko mikrofona uperenih u sebe… Pa je odlučio maksimalno iskoristiti vrijeme, obrušivši se na župana Blaženka Bobana, ali i cjelokupni sustav gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

-Zbog nerada Županije 400 tisuća eura cetinska Čistoća mora platiti, nema Čistoće, neće biti za plaće radnicima, župan će riješiti sve probleme! Mojanka kao nema građevinsku dozvolu, nikad je nije ni imala! Jučer je zatvorena, to se namjerno vrši pritisak! Ako sad kaže da ja ne mogu istovarivat na Mojanku, nek’ on kaže koje je rješenje, jer on prima plaću, on je obavezan i odgovoran za ovaj kaos u gospodarenju otpadom. Ne može prati ruke Pilatovski sa smiješkom, on je nadležan, osnivač… Nemam drugog načina, volio bih da nisam u ovoj situaciji… Župane, di ću sa smećem? - pita se Bulj prije ad hoc sastanka sa županom.

Pitali smo ga odmah, jer kao gradonačelnik Sinja ima i on neke poluge moći u rukama, je li možda kontaktirao neke druge centre za zbrinjavanje otpada ili odlagališta, što će se plaćati iz gradskog proračuna pa onda, ako se utvrdi nečija odgovornost, potraživati taj novac od recimo Županije…

-Komunalac je tražio, međutim nema odobrenje od nikoga. Ja ću naći rješenje svakako, ima rješenja, smeće ne smije biti po ulicama Grada Sinja kad dolaze gosti na najveće blagdane u tom trenutku i u Hrvatskoj, za vrijeme Alke i Vele Gospe, to ne smijem dozvoliti pa makar ne bio gradonačelnik. - konstatirao je Bulj, te nastavio tiradu protiv odvajanja otpada i ‘zelene agende’.

-Odvajanje otpada je čista mafija, Pripuz i slični. Kad prikupite plastiku, gdje morate imati kamione, kante, i kad komunalac to prikupi nekome mora dati 300 eura po toni da bi se riješio te plastike. Je l’ to benefit kružnog gospodarenja? Da mafiju hranimo! Ja više uopće neću razvrstavat otpad. Neću biti u hranidbenom lancu kriminalaca i moj narod Sinja! Ta priča neće proći. Ne funkcionira gospodarenje otpadom, to je mafijaška kartel organizacija. Primjer plastike: dižu milijarde lobisti i oni koji plaćaju kampanju HDZ-u. Od Pripuza nadalje. Znači, Čistoća je dužna kad prikupi plastiku, uz plaće, nove kamione, kante, dodatne troškove, još platiti nekome 300 eura po toni, i na kraju što bide s tom plastikom? Izgori. Je l’ to čuvanje okoliša? Jel’ to kružno gospodarenje? Kružno gospodarenje u Hrvatskoj pod zelenom agendom ne postoji, to je mafijaška organizacija, to je sisa koja sisa naše građane i u Splitu i u Sinju! Toj mafiji se nije lako oduprijeti, to je organizirana hobotnica i ovi ovdje mučavci, nisu ni za što drugo nego ići u kravatama i snimati se kako su oni uspješni… - istovario je svoje misli Bulj ispred zgrade Županije kad već nije mogao istresti škovace.

Otišao je do župana Bobana, hoće li ovaj naći vremena za gradonačelnika iz žestoke opozicije, veliko je pitanje. No, sigurno ne slučajno, ad hoc izjavu na platou u kojoj se referirala na Buljeve primjedbe dala je Marija Vuković, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu u Županiji.

-Županija nije zatvorila Mojanku, sinjsko odlagalište, jer nema te ovlasti nego Državni inspektorat jer odlagalište nema dozvolu. Doduše, Čistoća cetinske krajine je podnijela zahtjev našem upravnom odjelu za izdavanje dozvole preko godinu dana i mi nismo bili birokrati, čekali smo i tražili da kompletiraju zahtjev. Zahtjev još uvijek nije kompletiran, otvoren je, ali gradovi kao Sinj nije ispunio obavezu plaćanja bankovne garancije, pomoći dakle svojoj Čistoći, platit tu garanciju da mi možemo izdati dozvolu… Kad to ispune, mi ćemo isti tren izdati dozvolu. Moram naglasiti i da Županija ne gospodari otpadom nego svaka jedinica lokalne samouprave tako i Grad Sinj mora gospodariti svojim otpadom, mora odvojeno prikupljati, do 2030. godine odvojeno prikupljeni otpad iz komunalnog otpada trebao bi biti 60 posto. - kazala je Marija Vuković, koja je na seriju pitanja novinara o kašnjenju, odnosno gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici preko 20 godina, pokušala odgovoriti

-Svi imate u kojoj je fazi RCČO, on se gradi, gradi se u fazama, gradi ga županijska tvrtka jer tako mora po zakonu i doista poduzima sve korake da bi Centar bio gotovo što prije. Ali ne znači da, kad taj Centar bude gotov, da će sav taj otpad koji se ne odvaja moći tamo odlagati. - naglasila je možda najvažniju činjenicu pročelnica.