Bulj nakon neuspješnog sastanka s Bobanom sam otvorio Mojanku: "To radim na svoju odgovornost"

Plan da otpad istrese pred zgradom Županije nije uspio zbog policije, a vozač kamiona kažnjen je zbog nepropisnog parkiranja

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj jutros je kamionom za prijevoz otpada stigao pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije nakon što je Državni inspektorat dan ranije zatvorio odlagalište Mojanka. Iako je najavljivao da će otpad istresti ispred zgrade Županije, u tome ga je spriječila policija.

Bulju nije bio omogućen ulazak na službeno parkiralište jer mu nije podignuta rampa, zbog čega su nakratko bili blokirani i građani čija su vozila ondje bila parkirana. Nakon toga održao je kratko obraćanje novinarima te otišao na sastanak sa županom Blaženkom Bobanom, no razgovor nije donio rješenje za novonastalu situaciju.

Plan da kamion s otpadom istrese na plato ispred zgrade Županije nije realiziran zbog prisutnosti većeg broja policijskih službenika. Policija nije dopustila ulazak na parkiralište, a vozaču kamiona izrečena je kazna zbog nepropisnog parkiranja.

Iako je nakon sastanka krenuo natrag prema Sinju, Bulj se nakon nekoliko minuta vožnje predomislio te se vratio pred zgradu Županije.

"Malo sam razmislio nakon što sam se provozao. Na svoju ću ruku otvoriti Mojanku. Na njoj će otpad moći odlagati samo Sinj, ali ne i Trilj, Hrvace, Dicmo i Otok. To radim na svoju odgovornost. Jake policijske snage spriječile su me da istresem otpad pred Županijom, a nisam ga htio istresti na cestu ili autobusnu stanicu", rekao je Bulj.

Nedugo nakon toga donio je i službenu odluku kojom se privremeno stavlja izvan snage ranija odluka o upravljanju odlagalištem te određuje da se otpad prikupljen isključivo s područja Grada Sinja ponovno odlaže na Mojanku, do okončanja žalbenog postupka i donošenja konačnog rješenja nadležnog ministarstva.

U obrazloženju odluke navodi kako je takav potez nužan radi zaštite javnog zdravlja, okoliša i normalnog funkcioniranja grada nakon što je Državni inspektorat zatvorio odlagalište.

Bulj je pritom ustvrdio da Mojanka nikada nije imala uporabnu dozvolu, ali da je Grad Sinj izradio potrebnu dokumentaciju i izgradio nove kazete za povećanje kapaciteta odlagališta.

"Mojanka je trebala biti zatvorena još 2018. godine, kada je u funkciju trebao biti pušten Regionalni centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Tomislav Šuta od 2014. upravljao je Regionalnim centrom čistog okoliša u Lećevici. Zašto Centar nije otvoren? Grad je 2018. potpisao sporazum s Fondom da će Mojanka biti u funkciji dok se Lećevica ne otvori. Danas je 2026. godina, a nas se kažnjava i pita gdje je dozvola koju nikada nismo ni imali", poručio je gradonačelnik.

Nakon neuspješnih pregovora sa Splitsko-dalmatinskom županijom i bez postignutog dogovora o alternativnom rješenju za zbrinjavanje otpada, Bulj je tako samostalno odlučio ponovno otvoriti odlagalište Mojanka, ali isključivo za potrebe Grada Sinja.