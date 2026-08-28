Bulj nakon napada HDZ-a: "Neka dođu svi, i lijevi i desni! Nitko nema vlasništvo nad borbom za hrvatsku zemlju"

Nakon što je Miro Bulj najavio da organizira autobus iz Sinja za prosvjed zbog odlaganja opasnog otpada u Lici, reagirali su iz sinjskog HDZ-a. Bulj im je sada odgovorio podužim statusom na društvenim mrežama, poručivši da ga kritike neće zaustaviti.

"Namjerno sam organizirao autobus iz Sinja za prosvjed za Liku i evo, odmah su se javili sinjski HDZ-ovci! Pa ljudi moji, je li moguće da ste toliko zaslijepljeni strankom da ćete radije napadati mene zbog jednog autobusa nego one koji su dopustili da se hrvatska zemlja zatrpava stranim i domaćim opasnim otpadom?!", poručio je Bulj.

Upitao je članove HDZ-a je li im stranka važnija od Like, vode, zemlje i zdravlja djece.

"Sad odjednom problem nije otrovni otpad. Problem nije što se dogodilo u Lici. Problem je Miro Bulj jer je organizirao autobus!", naveo je.

"Neka dođu i lijevi i desni"

Osvrnuo se i na prozivke zbog političkog profila dijela sudionika prosvjeda.

"I odmah kreće ista stara priča: ljevica, komunisti, Jugoslaveni, aktivisti… Još samo Marsovce nisu spomenuli! Pa dokle više mislite da je hrvatski narod glup i naivan?! Kakve veze Most ima s ljevicom?", napisao je.

Istaknuo je da je Most među prvima temu digao na nacionalnu razinu te spomenuo stranačkog kolegu Zvonimira Troskota.

"Zvonimir Troskot mjesecima je obilazio Liku i govorio o ovome dok su mnogi šutjeli. I sad, ako netko s ljevice odluči podržati prosvjed, što bismo mi trebali napraviti? Pobjeći kući i prepustiti im borbu za Liku? Nećemo!"

Bulj tvrdi da politička pripadnost ne bi trebala biti prepreka sudjelovanju na prosvjedu.

"Neka dođe svatko! I lijevi i desni! Nitko nema vlasništvo nad borbom za hrvatsku zemlju i čistu vodu."

Bulj: Prazan trg odgovara Plenkoviću i HDZ-u

Posebno je prozvao one koji građane pozivaju da ne sudjeluju na prosvjedu zbog pojedinih ljudi koji će na njemu biti.

"A vi koji pozivate ljude da ne dođu zato što vam se ne sviđa nekoliko ljudi koji će tamo biti, znate li kome zapravo pomažete? Plenkoviću i HDZ-u! Njima odgovara prazan trg. Njima odgovara da ostanete kod kuće. Njima odgovara da se međusobno svađamo oko lijevih i desnih dok se Lika truje!", napisao je.

U nastavku je otišao i korak dalje te usporedio HDZ Andreja Plenkovića sa SNS-om Aleksandra Vučića, tvrdeći da se one koji dignu glas protiv vlasti pokušava prikazati kao neprijatelje ili izdajnike.

"Plenković može novcem poreznih obveznika financirati SNV i razne udruge koje pljuju po Hrvatskoj, a ja ne smijem organizirati autobus za obranu hrvatske Like?! E pa smijem. I hoću! Zaustavit me nećete", poručio je.

Bulj je zaključio kako bi autobus ponovno organizirao te pozvao građane na prosvjed koji će se 5. rujna održati u Zagrebu.

"Meni je hrvatska zemlja važnija od njihove stranačke iskaznice, hrvatska voda važnija od njihovih fotelja, a Hrvatska ispred bilo koje stranke! Vidimo se 5. rujna u Zagrebu", zaključio je.