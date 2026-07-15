Bulj kamionom punim smeća stigao pred Županiju: "Gdje ćemo s otpadom građana Sinja i Cetinske krajine?"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj stigao je danas kamionom za prikupljanje otpada pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu kako bi od župana Blaženka Bobana zatražio hitno rješenje za problem zatvaranja odlagališta Mojanka i osiguravanje sustava gospodarenja otpadom za Sinj i Cetinsku krajinu.

Bulj je prema Splitu krenuo s odlagališta Mojanka, upozoravajući da je ono ponovno zatvoreno unatoč ranijem sporazumu prema kojem je trebalo ostati u funkciji do početka rada Centra za gospodarenje otpadom Lećevica.

Prema njegovim riječima, Lećevica još nije stavljena u funkciju, zbog čega građani Sinja i okolnih općina nemaju odgovarajuće rješenje za odlaganje otpada.

"Zbog tuđe odgovornosti danas ponovno idem kamionom punim smeća pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije kako bih pitao župana i nadležne gdje ćemo sa smećem građana Sinja i Cetinske krajine. Zatvorili su odlagalište Mojanka, a Lećevicu nisu otvorili. Ne mogu građani i komunalna društva plaćati cijenu neispunjenih obveza Županije", poručio je Bulj ranije danas.

Istaknuo je kako su Grad Sinj i komunalno društvo Čistoća poduzeli sve zakonom propisane korake kako bi se omogućio nastavak rada odlagališta Mojanka.

"Uložene su žalbe, osigurana potrebna financijska jamstva i ispunjeni svi preduvjeti za dobivanje privremene dozvole, no odlagalište je ponovno zatvoreno", rekao je.