Bulj: "Ja šutjeti neću. Euro je prevara, vratimo kunu!"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oglasio se na društvenim mrežama povodom tri godine od ukidanja kune i uvođenja eura, poručivši kako se, prema njegovu mišljenju, time izravno osiromašilo hrvatske građane te potaknuo snažan val poskupljenja.

"VRATIMO KUNU - EURO JE PREVARA I PLJAČKA HRVATSKOG NARODA

Prošle su tri godine od ukidanja naše kune, potvrđuje se svaka riječ koju sam izgovorio o uvođenju eura čime se izravno osiromašilo hrvatske građane i donijelo val poskupljenja kojem se ne nazire kraj!

Nažalost, danas živimo gorku stvarnost, ono što je bila jedna kuna, sada je jedan euro.

Dok su nas uvjeravali da ćemo biti stabilniji, dobili smo:

Plaće i mirovine koje vrijede upola manje.

Cijene koje su eksplodirale preko noći.

Rekordnu inflaciju i narod koji je brutalno prevaren.

Za dodvorice i poslušnike stranim centrima moći, euro je "povijesno postignuće". Za hrvatskog radnika, seljaka i umirovljenika, euro je najveća prevara i pljačka!

JA ŠUTJETI NEĆU!

Moja dužnost je boriti se protiv svake dodvorničke politike koja prodaje našu suverenost, našu slobodu i našu Hrvatsku briselskim činovnicima. Vrijeme je da se okrenemo zaštiti našeg nacionalnog interesa, a ne pukom izvršavanju tuđih naloga.

Prijatelji, komentirajte sjećate li se cijena prije tri godine na današnji dan i što vas najviše pogađa pri svakom odlasku u trgovinu?

#VratimoHrvatskuKunu", poručio je Bulj.