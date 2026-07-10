Bulj donio važnu odluku uoči Alke i Velike Gospe: Evo što se mijenja u Sinju

Gradonačelnik Miro Bulj donio je odluku o proglašenju sajamskih dana na području Grada Sinja.

Odluka je donesena s ciljem poticanja sajamskih i turističkih aktivnosti u okviru ovogodišnje kulturno-zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2026“. Sajamski dani proglašavaju se za razdoblje od 11. srpnja do 5. rujna 2026. godine.

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Odlukom se za navedeno razdoblje proglašavaju sajamski dani na području Grada Sinja kako bi se omogućilo održavanje sajamskih i turističkih aktivnosti tijekom najznačajnijih ljetnih događanja u gradu.

Tijekom trajanja sajamskih dana prigodna prodaja i ugostiteljska djelatnost na površinama javne namjene, kao i ostali oblici prodaje na otvorenom putem štandova, kioska, pokretnih naprava, izložbenih polica i sličnih sadržaja, mogu započeti najranije u 6:00 sati, a trajati do 4:00 sata ujutro.

Pred nama su mjeseci ispunjeni bogatim kulturnim, vjerskim, sportskim i zabavnim sadržajima koji tradicionalno okupljaju brojne Sinjanke i Sinjane, njihove goste te posjetitelje iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva. Sajamski dani dodatno će obogatiti atmosferu grada tijekom održavanja manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2026“, pružajući priliku domaćim obrtnicima, ugostiteljima i izlagačima da predstave svoju ponudu.