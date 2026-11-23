Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Zaključak o isplati božićnica za 2026. godinu, kojim su osigurane veće naknade za umirovljenike i nezaposlene te povećan cenzus za ostvarivanje prava na božićnicu. Najviši iznos božićnice bit će 150 eura, a povećanjem pojedinih naknada i do 14,29 posto Grad Sinj nastavlja pružati konkretnu potporu svojim sugrađanima.

Posebno je značajno povećanje mirovinskog cenzusa s prošlogodišnjih 400 na 450 eura, odnosno za 12,5 posto, čime će pravo na božićnicu ostvariti i umirovljenici koji dosad nisu bili obuhvaćeni ovom mjerom.

Uz povećanje cenzusa, rastu i pojedini iznosi božićnica. Nezaposlene osobe ove će godine dobiti 80 eura, umjesto dosadašnjih 70 eura, što je povećanje od 14,29 posto. Za isti postotak povećana je naknada umirovljenicima u najvišem mirovinskom razredu, dok će umirovljenici s mirovinama od 200 do 300 eura umjesto 100 dobiti 110 eura, odnosno 10 posto više nego prošle godine.

Umirovljenicima s mirovinama do 200 eura osigurana je božićnica od 150 eura, dok će oni s mirovinama od 300 do 450 eura ostvariti 80 eura.

Božićnicu od 150 eura ostvarit će i osobe starije od 65 godina bez primanja, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, roditelji njegovatelji i njegovatelji prema rješenju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, nezaposleni hrvatski branitelji te korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje.

Ostalim nezaposlenim osobama s područja Grada Sinja bit će isplaćeno 80 eura.

Povećanjem naknada i proširenjem kruga korisnika nastoje se ublažiti posljedice rasta životnih troškova, osobito za građane s najnižim primanjima. Riječ je o nastavku socijalnih mjera kojima se iz godine u godinu nastoje osigurati bolji uvjeti i veća financijska sigurnost najosjetljivijih skupina stanovništva.

Gradonačelnik Miro Bulj i ovom je odlukom potvrdio kako briga za umirovljenike, nezaposlene, hrvatske branitelje i obitelji kojima je pomoć najpotrebnija ostaje jedan od prioriteta gradske uprave.

Jer upravo u blagdansko vrijeme, kada se najviše govori o zajedništvu i solidarnosti, važno je da se ta briga pokaže i konkretnim djelima.

O rasporedu podjele božićnica, terminima i načinu isplate građani će biti pravovremeno obaviješteni.