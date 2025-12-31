Bulj: "Dočekajmo 2026. godinu sa složnošću, vjerom i optimizmom u razvoj našega grada"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je novogodišnju čestitku svim građanima Sinja i Cetinske krajine, poželjevši im mir, zdravlje i zajedništvo u nadolazećoj 2026. godini.

– Drage Sinjanke i Sinjani, u godini koja je pred nama želim da u Vašim domovima vlada mir, zdravlje i radost. Neka nas povezuje zajedništvo i ljubav prema našem Sinju, Cetinskoj krajini i našoj domovini, – poručio je gradonačelnik.

Posebno je naglasio važnost očuvanja vrijednosti i tradicije:

– Budimo složni, čuvajmo naše vrijednosti i tradiciju, a vjeru u bolje sutra nosimo u srcu.

Bulj je u čestitci istaknuo i optimizam kada je riječ o daljnjem razvoju Sinja:

– Novu 2026. godinu dočekajmo s povjerenjem i optimizmom u daljnji razvoj našega grada.

Za kraj, građanima je poželio blagoslovljenu i sretnu novu godinu:

– Sretna i blagoslovljena Nova 2026. godina želi Vam Vaš gradonačelnik Miro Bulj.

Doček Nove godine u Sinju uz Hrvatske ruže i Ljutu kuću

Sinj će i ove godine prirediti nezaboravan doček Nove godine na Trgu dr. Franje Tuđmana. Program započinje 31. prosinca u 22 sata, a posjetitelje očekuje vrhunska zabava uz domaće izvođače i odličnu atmosferu.

Večer otvara sinjski bend Ljuta Kuća, poznat po energičnim country i rock obradama koje garantiraju savršen uvod u novogodišnju proslavu. Njihov nastup počinje u 22 sata.

Od 23 sata na pozornicu izlazi jedan od najpopularnijih domaćih bendova, Hrvatske Ruže, predvođene legendarnim Nenom Ninčevićem i Triljaninom Ivanom Pesom Kozinom. Bend je poznat po hitovima „Sokolovi“, „Na kamenu rođen“ te prošlogodišnjem velikom hitu „Ako ne znaš šta je bilo“, snimljenom u suradnji s Markom Perkovićem Thompsonom.

Pozivamo sve građane i goste da se pridruže i zajedno dočekaju 2026. godinu uz pjesmu, ples i dobro društvo na Adventskim kućicama u Sinju.

Vidimo se na Trgu dr. Franje Tuđmana od 22 sata.