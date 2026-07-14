Bulj diže uzbunu zbog Mojanke: "Sinj bi uoči Alke i Velike Gospe mogao biti zatrpan smećem"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj sazvao je za srijedu konferenciju za novinare zbog zabrane odlaganja otpada na odlagalištu Mojanka, koju je izrekao Državni inspektorat, te zbog Vladine uredbe o jediničnoj naknadi za odlaganje otpada. Konferencija će biti održana na dvije lokacije. Nakon obraćanja na odlagalištu Mojanka, Bulj će doći i ispred zgrade Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, gdje će dodatno upozoriti na odgovornost županijskih vlasti zbog toga što Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici još nije otvoren.

Bulj upozorava da bi odluke državnih institucija mogle dovesti do gubitka radnih mjesta, ali i ozbiljnih problema s odvozom otpada na području Sinja i Cetinske krajine. Prema njegovim tvrdnjama, Sinj bi se uoči Dana Alke i blagdana Velike Gospe mogao suočiti s gomilanjem otpada, čime bi bilo izravno ugroženo zdravlje stanovnika i brojnih posjetitelja.

Proziva državu i Splitsko-dalmatinsku županiju

Bulj podsjeća da je nadležno ministarstvo još 2018. godine donijelo odluku prema kojoj se odlagalište Mojanka ne može zatvoriti dok se u funkciju ne stavi Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici. Centar, međutim, ni danas nije otvoren niti je spreman za prihvat otpada. Upravo zbog toga Bulj će nakon Mojanke poruke uputiti i ispred sjedišta Splitsko-dalmatinske županije, koju smatra odgovornom za kašnjenje projekta.

"Nećemo dopustiti da građani Cetinske krajine plaćaju cijenu tuđeg nerada i neodgovornosti", poručio je sinjski gradonačelnik.

Najavljuje daljnje poteze

Na konferenciji za novinare Bulj će predstaviti aktivnosti i pravne korake koje Grad Sinj namjerava poduzeti kako bi zaustavio, kako tvrdi, štetne odluke Državnog inspektorata i Vlade Republike Hrvatske. Odgovornost pripisuje i Splitsko-dalmatinskoj županiji, za koju navodi da je bila dužna osigurati pravodobno otvaranje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici.

