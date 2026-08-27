Bulj diže Sinj na noge i šalje autobus za Zagreb: "Ako im dopustimo Liku, sutra će otpad dovoziti pred kuće svih nas"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj pozvao je Sinjanke i Sinjane, stanovnike Cetinske krajine i sve zainteresirane građane da se priključe prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji će se održati u subotu, 5. rujna 2026. godine u Zagrebu. Grad Sinj za sve građane koji žele sudjelovati na prosvjedu osigurat će besplatan autobusni prijevoz.

"Ono što se danas događa u Lici, sutra se može dogoditi u Sinju"

Bulj je u pozivu naglasio kako pitanje zaštite okoliša, pitke vode i zemlje, prema njegovu mišljenju, nadilazi političke i stranačke podjele. "Ono što se danas događa u Lici, sutra se može dogoditi u Sinju, Cetinskoj krajini ili bilo kojem drugom dijelu Hrvatske", poručio je. Dodao je kako se, kako tvrdi, ne smije šutjeti dok postoji opasnost da pojedini dijelovi Hrvatske postanu mjesta odlaganja opasnog otpada. "Ne smijemo pognuti glave i šutjeti dok se Hrvatska pretvara u odlagalište opasnog otpada niti ćemo dopustiti da interesi vlastodržaca budu važniji od zdravlja našega naroda. Grdno se varaju oni koji misle da mogu trovati našu vodu, zrak i zemlju računajući na šutnju naroda", naveo je Bulj.

Podsjetio na prosvjede protiv dovoza troske u Sinj

Sinjski gradonačelnik pritom je podsjetio na raniji slučaj Slanih stina, kada se dio građana protivio dovoženju industrijskog otpada iz Dugog Rata i splitske Željezare. "Pobunili smo se, organizirali, stali pred kamione i zaustavili dovoz troske. Pokazali smo da se, kada narod digne glas i odlučno stane u obranu svojega kraja, mogu zaustaviti i oni koji iza sebe imaju snažne interese, novac i političke veze", poručio je. Prema Buljevim riječima, ono što su građani tada učinili za Sinj, sada treba učiniti za Liku. "Lika nije ničije smetlište, kao što to nisu ni Sinj ni Cetinska krajina. Zemlju koju smo mi i naši preci krvlju branili i sačuvali nećemo dati onima koji bi je zbog svoje koristi zatrpali otrovom. Danas branimo Liku jer time branimo cijelu Hrvatsku, zdravlje svoje djece i njihovo pravo na budućnost u čistoj i sigurnoj zemlji", istaknuo je.

Bulj: "Neka dođu svi. I lijevi i desni"

Bulj se osvrnuo i na političke rasprave koje su se pojavile oko prosvjeda te pozvao građane da se, bez obzira na političke stavove, okupe oko pitanja zaštite okoliša. "Neka dođu svi. I lijevi i desni. Ali neka nikome ne padne na pamet privatizirati borbu koja pripada hrvatskom narodu", poručio je. Istaknuo je i djelovanje saborskog zastupnika Mosta Zvonimira Troskota, za kojeg je naveo da je mjesecima obilazio Liku, razgovarao sa stanovnicima te temu podizao na nacionalnu razinu. "Nemojmo zaboraviti tko je ovu temu, dok su mnogi šutjeli, podigao na nacionalnu razinu. Zvonimir Troskot, suverenist i zastupnik Mosta, mjesecima je obilazio Liku, razgovarao s ljudima, upozoravao na ono što se događa i iz Sabora tjerao institucije da konačno reagiraju", rekao je Bulj. Poručio je i kako je, prema njegovu mišljenju, pogrešno prosvjed proglašavati "ljevičarskim" ili ga svoditi na djelovanje pojedinih političkih opcija. "Ovo je svehrvatski prosvjed. I upravo zato je duboko suverenistički i domoljuban. Jer nema većeg pitanja suvereniteta od pitanja tko odlučuje što će završiti u našoj zemlji, tko će zaštititi našu vodu i tlo i hoćemo li vlastitoj djeci ostaviti zdravu Hrvatsku ili europsko odlagalište otpada", poručio je.

Bulj je na kraju pozvao građane na što masovniji odaziv. "Ako im dopustimo da opasni otpad nekažnjeno odlažu u Lici, sutra će ga dovoziti pred kuće svih nas. Hrvatska nije ničija kolonija ni europsko odlagalište otpada. Naša voda, zemlja i zdravlje nisu na prodaju", poručio je.

"Zato pozivam Sinjanke i Sinjane, narod cijele Cetinske krajine i sve ljude kojima je Hrvatska na srcu da nam se pridruže. Nemojte dopustiti da nas dijele na lijeve i desne onda kada moramo biti zajedno u obrani vlastite zemlje", dodao je. "U Zagrebu hodamo za Liku, ali hodamo i za Sinj, Cetinsku krajinu i cijelu Hrvatsku. Hrvatska zemlja ne pripada ni tzv. lijevima ni tzv. desnima, ona pripada svima nama. Hrvatska zemlja je naša i ne damo je trovati!", zaključio je Miro Bulj. Grad Sinj osigurat će autobus za besplatan prijevoz građana na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u Zagrebu.

Svi zainteresirani za organizirani prijevoz u subotu, 5. rujna 2026. godine mogu se prijaviti Gradu Sinju na broj telefona 021/708-600 ili putem e-maila info@sinj.hr.