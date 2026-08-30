BULJ: "Četniče Vučiću, ti ćeš nama govoriti što ćemo pjevati u Vukovaru"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj oštro se osvrnuo na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vezanu za jučerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru.

"Četniče Vučiću, ti ćeš nama govoriti što ćemo pjevati u Vukovaru!

Vukovar je hrvatski grad heroj.

Ti, koji si stasao uz zločinca, četničkog vojvodu Šešelja i velikosrpsku politiku, nećeš nam držati lekcije o Vukovaru, hrvatskim braniteljima, Domovinskom ratu i pobjedničkom hrvatskom vojniku.

U Vukovaru ćemo se s ponosom sjećati naših heroja, među njima i HOS-ovaca koji su stali u obranu Hrvatske kada je bilo najteže uz pozdrav 'Za Dom spremni'.

Vukovar se branio od četnika krvlju nevinog hrvatskog naroda.

Četniče Vučiću, nećeš određivati Hrvatima što će pjevati u njihovoj Hrvatskoj!

Za Dom spremni!", poručio je Bulj.