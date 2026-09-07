Bulj čestitao početak školske godine: „Vjerujte u sebe, budite uporni i ne bojte se izazova“

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj uputio je čestitku učenicima, roditeljima, učiteljima, nastavnicima i svim školskim djelatnicima povodom početka nove školske godine. Posebne želje uputio je prvašićima, koji danas prvi put sjedaju u školske klupe.

„Drage učenice i učenici, poštovani roditelji, učitelji, nastavnici i svi djelatnici naših škola, od srca vam čestitam početak nove školske godine“, poručio je Bulj.

"Trud i znanje uvijek se isplate"

Prvašićima je poželio da s radošću i znatiželjom naprave svoje prve školske korake, a ostalim učenicima mnogo uspjeha, novih znanja, prijateljstava i lijepih trenutaka.

„Vjerujte u sebe, budite uporni i ne bojte se izazova jer se trud i znanje uvijek isplate“, istaknuo je.

Bulj je zahvalio roditeljima na svakodnevnoj podršci koju pružaju djeci, kao i učiteljima, nastavnicima i svim školskim djelatnicima na predanosti, strpljenju i odgovornom radu.

Grad Sinj nastavit će ulagati u obrazovanje

U čestitki je poručio i da će Grad Sinj nastaviti pružati podršku djeci i mladima te ulagati u uvjete za njihovo obrazovanje i odrastanje.

„Grad Sinj nastavit će biti oslonac našoj djeci i mladima te ulagati u stvaranje što boljih uvjeta za njihovo obrazovanje i odrastanje“, zaključio je Bulj.