Bulj časti Sinjane posljednjeg dana praznika: Besplatan ulaz na bazen za sve

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj odlučio je svim školarcima, ali i ostalim građanima, pokloniti još jedan dan ljetnog druženja i to dan prije početka nove školske godine ulaz na Gradski bazen Sinj bit će besplatan za sve posjetitelje.

Pred našim školarcima nova je školska godina, nove obveze, učenje i izazovi, pa je ovo prilika da posljednji dan praznika provedu bezbrižno, u kupanju, igri i druženju s prijateljima.

„Našim školarcima želim da posljednji dan praznika provedu u veselju i druženju. Zato smo odlučili otvoriti bazen svima i omogućiti besplatan ulaz. Neka se djeca okupaju, zabave i napune baterije, jer već sljedećeg dana počinju školske obveze. Želim im puno uspjeha, dobrih ocjena, novih prijateljstava, ali prije svega da budu zdravi, veseli i zadovoljni. Pozivam djecu, roditelje i sve naše sugrađane – dođite i provedite zajedno još jedan pravi ljetni dan na našem bazenu“, poručio je gradonačelnik Miro Bulj.

Gradski bazen nastavit će s radom i nakon početka školske godine, u redovitom terminu, sve dok vremenske prilike budu dozvoljavale.