BUKTINJA NA JUGU DALMACIJE Buknuo novi veliki požar, vatra se brzo širi, četiri kanadera na terenu

Nakon što je lokaliziran požar na planini Rujnici, na području Općine Kula Norinska i u blizini Podrujnice, vatrogasci na neretvanskom području suočeni su s novim velikim požarom.

Kako doznajemo, novi požar izbio je iza 13 sati na širem području Metkovića, točnije u okolici Vida i Pruda. Vatra se snažno širi, a razmjeri požara zahtijevali su angažman velikog broja vatrogasnih snaga.

Četiri kanadera na požarištu

U gašenje su uključene i zračne snage, a prema informacijama kojima raspolažemo, u ovom trenutku na požarištu djeluju čak četiri kanadera. Na terenu su brojni vatrogasci, a s vatrenom stihijom mahom se bore pripadnici vatrogasnih postrojbi s neretvanskog područja.

Nakon Rujnice novi požar kod Vida i Pruda

Novi požar izbio je nakon što je pod nadzor stavljen požar na području Rujnice, u blizini Podrujnice kod Metkovića. Situacija na novom požarištu znatno je ozbiljnija zbog brzine širenja vatre i velikog područja zahvaćenog požarom. Vatrogasci uz pomoć zračnih snaga ulažu velike napore kako bi požar stavili pod kontrolu.