Buktinja kod Zadra: Vatra zaprijetila kućama, digli zračne snage! Tucaković otkrio kakvo je stanje

Veliki požar koji je u nedjelju poslijepodne buknuo na području Jovića i Slivnice u Zadarskoj županiji stavljen je pod nadzor vatrogasaca, a u dramatičnoj borbi s vatrom uspješno su obranjene kuće. Na požarištu je angažirano čak 50 vatrogasaca sa 17 vozila, dok su iz zraka djelovale protupožarne letjelice.

Kako smo ranije izvijestili, požar je izbio na području Slivnica-Jovići, a veliki stupovi gustog dima bili su vidljivi iz šire okolice. Zbog ozbiljnosti situacije vrlo brzo su angažirane i zračne snage.

Prema najnovijim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, dojava o požaru zaprimljena je u 14:15 sati, a vatra je izbila u neposrednoj blizini naselja. Na terenu je angažirano 50 vatrogasaca sa 17 vozila iz Intervencijske vatrogasne postrojbe Zadar, JVP-a Zadar i Pag te DVD-ova Ražanac, Pljusak Nin, Posedarje, Škropac Vrsi, Sv. Martin Povljana i Jasenice. Na požarištu su i pripadnici redovnih dislokacija Posedarje i Jasenice te zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije.

Iz zraka su tijekom intervencije djelovala dva Air Tractora Fire Boss i jedan Canadair CL-415.

Kuće su obranjene

Najvažnija vijest stigla je u poslijepodnevnim satima - vatrogasci su uspjeli zaustaviti vatru i obraniti kuće koje su se našle u opasnosti. "Požar kod Jovića je pod kontrolom vatrogasaca koji su uspješno obranili kuće na požarištu. Tu nastavljamo sa sanacijom uz pomoć 2 Air Tractora, a tijekom noći ćemo ostaviti snage na dežurstvu", kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Požar je, prema informacijama objavljenima u 18 sati, pod nadzorom vatrogasaca, ali još uvijek nije službeno proglašen lokaliziranim. Opožarena površina zasad nije procijenjena. Prve informacije s terena govorile su o angažiranju jednog Canadaira CL-415 i jednog Air Tractora AT-802, dok najnoviji podaci HVZ-a pokazuju da su tijekom intervencije iz zraka djelovale ukupno tri protupožarne letjelice.

I dalje gori na Dinari

Vatrogasci vode bitku i s požarom na području Dinare kod mjesta Polača, koji je aktivan još od 14. kolovoza. Na tom je požarištu tijekom nedjelje angažirano 19 vatrogasaca s devet vozila iz IVP-a Šibenik, JVP-a i DVD-a Knin, DVD-a Kijevo te zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije.

U gašenju su sudjelovala čak četiri Canadaira CL-415. Požar je i dalje aktivan, a opožarena površina nije procijenjena. Vatra gori na teško pristupačnom planinskom terenu, no stanje je tijekom dana znatno poboljšano.

"Također očekujemo da ćemo do kraja dana imati dobru situaciju na Dinari, gdje uz vatrogasce rade i zračne snage", poručio je Tucaković. Vatrogasci su tijekom dana sanirali i požarišta kod Lokve Rogoznice, Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca. Stanje na svim tim lokacijama je stabilno, a zbog povoljnije situacije otpuštene su sve izvanredne vatrogasne dislokacije koje su stigle s kontinenta.

U tijeku je angažiranje 1️⃣ Canadaira CL-415 i 1️⃣ Airtractora AT-802 na 🔥 Slivnica-Jovići, Zadarska županija❗️ pic.twitter.com/m1H6kXzKbX — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 16, 2026

Vatrogasci poslali ozbiljno upozorenje građanima i turistima

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice upozoravaju kako vremenski uvjeti i dalje izrazito pogoduju nastanku i širenju požara raslinja, posebno zbog jakog vjetra na priobalju. Građane podsjećaju na zabranu paljenja vatre u prirodi, a posebno upozorenje upućeno je ljudima koji se približavaju požarištima kako bi snimali ili fotografirali intervenciju. Takvim ponašanjem, upozoravaju vatrogasci, ljudi ne ugrožavaju samo sebe nego mogu ozbiljno otežati rad vatrogasaca i drugih hitnih službi.

U slučaju požara potrebno je odmah nazvati vatrogasce na broj 193.