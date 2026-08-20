Buktinja kod Primoštena: Planuo veliki požar, dižu se čak četiri kanadera

Prema informaciji Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u 13:49 zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Primošten Burnji.

U gašenju požara sudjeluju 24 vatrogasca s 10 vozila iz JVP-a Šibenik te DVD-a Grebaštica, Brodarica Krapanj, Zablaće, Zaton i Šibenik. Iz zraka pomoć pružaju 3 CL-415, a očekuje se angažman još jednog zrakoplova.

Intervencija je u tijeku.