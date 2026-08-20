Buktinja kod Primoštena: Planuo veliki požar, dižu se čak četiri kanadera

Prema informaciji Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u 13:49 zaprimljena je dojava o požaru na otvorenom prostoru na lokaciji Primošten Burnji.
U gašenju požara sudjeluju 24 vatrogasca s 10 vozila iz JVP-a Šibenik te DVD-a Grebaštica, Brodarica Krapanj, Zablaće, Zaton i Šibenik. Iz zraka pomoć pružaju 3 CL-415, a očekuje se angažman još jednog zrakoplova.
Intervencija je u tijeku.
VIDEO Požar kod Primoštena, nad područjem se uzdigao gusti dim
Veliki požar u Dalmaciji! Ovaj put upozorenje je stiglo na brojne mobitele građana: Gdje je bilo kad je gorjelo kod Omiša?
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
1
0
0
1