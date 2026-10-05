Bukovčev skriveni pariški dragulj stiže na aukciju u Zagrebu: Početna cijena 40.000 eura

Jedno od manje poznatih djela Vlaha Bukovca, nastalo prije više od 130 godina tijekom njegova pariškog razdoblja, uskoro će se naći pred kolekcionarima u Zagrebu. Na Jesenskoj aukciji Artmarka, koja će se održati 15. listopada u hotelu Sheraton, posebno se izdvaja slika "Djevojka s tamburinom (Fantazija)", čija početna cijena iznosi 40.000 eura. Djelo je nastalo oko 1890. – 1892. godine, a Bukovac ga je potpisao pseudonimom Paul Andrez.

Pod drugim imenom istraživao je drukčiji umjetnički izraz

Bukovac je ime Paul Andrez koristio između 1888. i 1892. godine, u razdoblju kada je u Parizu istraživao dekorativniji i romantičniji slikarski izraz te pokušavao doprijeti do publike izvan službenih umjetničkih krugova.

Koliko se ozbiljno poigravao različitim umjetničkim identitetima pokazuje i podatak da je 1892. godine na prestižnom Société des Artistes Français izlagao pod čak tri imena – Vlaho Bukovac, Biagio Fagioni i Paul Andrez. "Djevojka s tamburinom (Fantazija)" posebno se ističe i zbog rijetko korištene trompe-l’œil tehnike kojom se stvara optička iluzija i briše granica između slike i stvarnosti. Poznata su tek četiri veća Bukovčeva rada izvedena sličnim postupkom, dok su dva usporediva djela na tržištu postigla cijenu od oko 60.000 eura. Pretpostavlja se da je model na slici bila njegova sestra Gjore, zbog čega djelo ima i dodatnu osobnu dimenziju.

Na aukciji i rijetka marina Emanuela Vidovića

Među istaknutim djelima aukcije nalazi se i "Zalazak sunca u Chioggi" Emanuela Vidovića, marina velikog formata nastala krajem 19. stoljeća. Vidović, rođeni Splićanin i jedan od najvažnijih hrvatskih modernista, u tom je razdoblju intenzivno istraživao odnos svjetla, boje i atmosfere, često slikajući motive talijanske Chioggie u različitim dijelovima dana.

Na slici je prikazana mirna večer na kanalu Vena, s pogledom prema mostu Caneva. Brod koji se približava gotovo je jedini znak ljudske prisutnosti u tihom prizoru. U jednom od ženskih likova navodno se može prepoznati i Amalia Baffo, s kojom se Vidović 1899. godine vjenčao upravo u Chioggi, gdje su se i upoznali. Procijenjena vrijednost slike iznosi između 25.000 i 35.000 eura.

Djela iz povijesne zbirke obitelji Vrhovac

Jesenska aukcija donosi i dio povijesne zbirke obitelji Vrhovac, čije se ime povezuje s važnim razdobljima hrvatske političke i kulturne povijesti. Posebno se ističe "Portret Josipa Jurja Strossmayera", nastao između 1870. i 1875. godine, rad Ivana Simonettija.

Simonetti je bio riječki i venecijanski umjetnik koji je zajedno sa Josipom Jurjem Strossmayerom sudjelovao u stvaranju zbirke iz koje će kasnije nastati današnja Strossmayerova galerija starih majstora. Aukcija tako, uz tržišnu i umjetničku vrijednost pojedinih djela, donosi i svojevrstan presjek hrvatske kulturne i društvene povijesti.

Dio aukcije ima i humanitarni karakter

Artmark i ove godine u suradnji s Rotary klubom Zagreb – Donji Grad organizira humanitarnu prodaju. U njoj sudjeluje 20 suvremenih umjetnika s ukupno 20 umjetničkih djela.

Ovogodišnja humanitarna akcija namijenjena je djeci koja žive s buloznom epidermolizom, poznatom i kao bolest leptirovih krila. Prikupljena sredstva bit će namijenjena Udruzi Debra, koja pruža podršku oboljelima i njihovim obiteljima.

Početna cijena svakog od humanitarnih lotova, od broja 61 do 80, iznosi 100 eura. Jesenska aukcija Artmarka održat će se 15. listopada u hotelu Sheraton u Zagrebu, dok se sva ponuđena djela mogu razgledati u Galeriji Artmark do 14. listopada.

Više informacija o djelima, lotovima i tijeku aukcije dostupno je na artmark.hr.