Buknuo veći požar u Dalmaciji

Na području Osojnika, nedaleko od Dubrovnika, večeras je izbio šumski požar. Na teren su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci.

Kako javlja portal Dubrovnik Insider, veći požar je izbio u srijedu, 28. listopada, oko 20 sati, a nakon dojave vatrogasci su se uputili prema mjestu požarišta.

Za sada nema detaljnijih informacija o razmjerima požara, kao ni o okolnostima njegova izbijanja. Također, još nije poznato koliku je površinu zahvatila vatra niti postoji li opasnost za okolne objekte.

Više informacija o stanju na terenu i tijeku vatrogasne intervencije očekuje se tijekom večeri.