Buknuo požar u Vinišću: Vatrogasci brane kuće, u pomoć stigli kanaderi

Na području Vinišća danas poslijepodne izbio je požar otvorenog prostora, a zbog blizine stambenih objekata na teren su odmah upućene brojne vatrogasne snage.

Prema podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, dojava o požaru zaprimljena je u 15:08 sati. U gašenju sudjeluju vatrogasci s Operativnog područja Trogir koji nastoje spriječiti širenje vatre prema kućama.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i borova šuma, a zbog zahtjevne situacije angažirane su i zračne snage. U početku je na požarište preusmjeren jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor (AT), koji je bio na zadaći izviđanja, dok su u pomoć upućena i dva kanadera CL-415.

Vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod nadzor, a za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama ni o šteti na objektima.