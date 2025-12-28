Buknuo požar u Dalmaciji: "Na terenu smo, gori trava..."

U nedjelju kasno popodne buknuo je požar na Zadarskom prostoru, doznaju 24sata. Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić požar je buknuo između Poljica i Vrsi.

"Imamo požar otvorenog prostora, intervencija je u tijeku", rekao je Rudić.

Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.

"Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje", rekao je zapovjednik Luka Predovan.

Čitatelj 24sata je rekao kako je požar zapazio na putu za Nin.

"Vidio sam nekoliko manjih požara", rekao je kratko.