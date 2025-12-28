Buknuo požar u Dalmaciji: "Na terenu smo, gori trava..."

U nedjelju kasno popodne buknuo je požar na Zadarskom prostoru, doznaju 24sata. Kako je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić požar je buknuo između Poljica i Vrsi.
"Imamo požar otvorenog prostora, intervencija je u tijeku", rekao je Rudić.
Na terenu su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrsi.
"Naši dečki su na terenu, gori trava i nisko raslinje", rekao je zapovjednik Luka Predovan.
Čitatelj 24sata je rekao kako je požar zapazio na putu za Nin.
"Vidio sam nekoliko manjih požara", rekao je kratko.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
1
0