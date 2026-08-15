Buka usred Sinja razljutila građane: "Glazba grmi do pola tri, a hodočasnici dolaze pronaći mir"

Sinj je tijekom kolovoza tradicionalno jedno od najvažnijih hodočasničkih odredišta u Hrvatskoj. Tisuće vjernika pristižu u grad kako bi sudjelovali u proslavi blagdana Velike Gospe i pohodili svetište Čudotvorne Gospe Sinjske.

Istodobno, kolovoški dani u Sinju donose i velik broj zabavnih sadržaja te noćnih izlazaka. Upravo je odnos između noćne zabave i hodočasničkog karaktera grada ove godine izazvao nezadovoljstvo dijela građana.

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne kritike zbog, kako tvrde stanovnici, preglasne glazbe iz ugostiteljskih objekata na sinjskoj Pijaci, posebno zbog njihove blizine crkvi.

Raspravu je dodatno potaknula objava u Facebook grupi „Ajmo bit ljudi“, u kojoj jedan građanin tvrdi da je ovogodišnja razina buke premašila onu iz prethodnih godina.

„Bio sam i ja u izlascima prijašnjih godina, ali nikad gadljivije ponašanje ugostitelja na pijaci kao ove godine, po pitanju muzike. Muzika je toliko jako derala, pa skoro duplo jače nego prije. Bio bi red da se stane na žulj tim ugostiteljima po pitanju javnog reda“, napisao je.

Posebno im smeta buka u blizini crkve

Najviše kritika odnosi se na kasne noćne sate, kada prema Sinju još uvijek pristižu hodočasnici koji su kilometrima pješačili kako bi stigli do svetišta.

Autor objave posebno je kritizirao činjenicu da se glasna glazba čuje neposredno uz crkvu.

„Posebno gadljivo je bilo sinoć do 2 i po' grmi muzika pored crkve, gdje cilu noć dolazi more hodočasnika pronaći mir i utjehu kod Gospe, i imaju čut naš mir. Užas!“, napisao je.

Njegova objava izazvala je niz reakcija i otvorila pitanje gdje bi tijekom najvećih dana sinjskog hodočašća trebala biti granica između noćne zabave i poštovanja prema vjernicima koji dolaze u grad.

Dio Sinjana smatra da ugostiteljska ponuda i zabava svakako pripadaju ljetnoj atmosferi grada, ali i da bi u danima kada Sinj prima velik broj hodočasnika trebalo pronaći mjeru koja neće narušavati karakter jednog od najpoznatijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj.