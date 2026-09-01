Bugarin tvrdi da ima dokaze o pozadini prosvjeda u Trilju: "Prestanimo se pretvarati, SDP stoji iza svega"

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin žestoko se oglasio povodom najavljenog građanskog prosvjeda, ustvrdivši kako iza njega stoje SDP i druge političke opcije. Tvrdi da raspolaže komunikacijom koja, prema njegovim riječima, pokazuje političku i logističku pozadinu organizacije prosvjeda.

„Stvari su jasne – SDP stoji iza svega“, poručio je Bugarin na početku objave.

Najavljeni prosvjed nazvao je „političkim projektom ljevice i SDP-a“, ustvrdivši kako im u tome pomažu i pojedinci iz Mosta.

„Iza navodno spontanog građanskog prosvjeda ne stoji nikakva spontana inicijativa. Mi raspolažemo komunikacijom i dokazima koji jasno pokazuju političku pozadinu, podjelu uloga i logističku pripremu cijelog projekta“, tvrdi triljski gradonačelnik.

Uz objavu je, kako navodi, priložio i korespondenciju koja bi trebala potkrijepiti njegove tvrdnje.

Bugarin tvrdi da su iz komunikacije vidljive konkretne uloge i zaduženja pojedinaca, a posebno je prozvao predsjednika splitskog SDP-a Danijela Kukoča, navodeći da se njegovo ime pojavljuje u kontekstu logističke potpore.

„Ako SDP i Most žele organizirati politički prosvjed, neka to otvoreno kažu. Neka stave svoje ime i stranački potpis. Ali neka se ne skrivaju iza naroda“, poručio je.

Građane Trilja pozvao je da, kako kaže, ne dopuste da ih se koristi za političke ciljeve.

„Građani Trilja nisu ničija politička kulisa. Zato ih pozivam da ne dopuste da ih se koristi u tuđim pokvarenim političkim igrama“, napisao je Bugarin.

Prema njegovu tumačenju, riječ je o obrascu političkog djelovanja koji počinje pronalaskom teme koja izaziva zabrinutost građana, nakon čega slijede mobilizacija i uključivanje stranačke infrastrukture.

„Pronađi temu. Podigni strah. Uključi stranačku infrastrukturu. Mobiliziraj ljude. Proizvedi sukob. Danas Trilj. Sutra Lećevica. Prekosutra neka treća hrvatska sredina“, naveo je.

U nastavku objave prozvao je i predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića te zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, postavljajući pitanje primjenjuju li političke opcije koje kritizira jednake kriterije kada je riječ o problemima za koje odgovornost pripisuju vlastitim političkim partnerima.

„Hoće li ista ekipa koja danas poziva narod na ulice organizirati prosvjed i protiv svojih političkih partnera? Hoće li prema svima primjenjivati isti metar? Ili su njihova načela vrijedna samo onda kada treba napasti Vladu i političkog protivnika?“, upitao je Bugarin.

Osvrnuo se pritom na probleme gospodarenja otpadom u Zagrebu i na Jakuševcu, a spomenuo je i slučaj gospodarenja otpadom u Gospiću i Lici.

Bugarin smatra da se posljednjih mjeseci na meti istih političkih krugova redovito nalaze Vlada, Crkva, osobe s desnog političkog spektra i pjevač Marko Perković Thompson.

Građanima je poručio da imaju pravo tražiti odgovore o svakom projektu koji se tiče njihova kraja, ali ih je istodobno pozvao da obrate pozornost na to tko stoji iza organizacije pojedinih akcija i prosvjeda.

„Borite se za svoj kraj i tražite odgovore o svakom projektu. Ali otvorite oči. Pogledajte tko vas poziva, tko organizira i tko iz vaše iskrene zabrinutosti pokušava izvući političku korist“, naveo je.

Na kraju je poručio kako neće dopustiti da Trilj, kako se izrazio, postane „politički laboratorij“ niti da se njegovi stanovnici koriste za političke obračune.

„Građani Trilja zaslužuju istinu, ne političku predstavu“, zaključio je Bugarin.