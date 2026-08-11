Bugarin odgovorio Bulju: „Manje predstave, kolega, više rezultata!“

Nakon oštrih prozivki sinjskog gradonačelnika i saborskog zastupnika Mira Bulja na račun Vlade RH, na Facebooku mu je odgovorio saborski zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin.

Bugarin je poručio kako je kritiziranje Vlade i političkih protivnika legitimno, ali smatra da Bulj pretjeruje kada političke obračune uspoređuje s Domovinskim ratom i spominje četnike, okupatore i izdajnike.

„Obrazac se očito ponavlja kad ponestane argumenata, iz ladice se izvlače četnici, okupatori, izdajnici i mafija“, napisao je Bugarin.

Posebno se osvrnuo na Buljevu tvrdnju da se hrvatska Vlada prema Hrvatskoj odnosi „gore nego četnici i svi okupatori“.

„To nije hrabrost niti ozbiljna politika! Radi se o političkoj nemoći upakiranoj u veliku galamu, po čemu je Bulj nadaleko poznat“, poručio je Bugarin.

Dodao je kako treba razlikovati političkog protivnika od okupatora, podsjetivši na posljedice Domovinskog rata.

„Četnici i okupatori napadali su Hrvatsku, ubijali naše ljude, protjerivali obitelji i razarali hrvatske gradove i sela. Ako danas ne možemo razlikovati političkog protivnika od okupatora, onda smo ozbiljno obezvrijedili značenje tih riječi“, naveo je.

Bugarin se dotaknuo i Buljeva pozivanja na hrvatske branitelje i generale, poručivši da se domoljublje ne bi trebalo mjeriti time „tko je s kim sjedio u počasnoj loži ili se slikao za stolom“.

„Branitelji su stvarali Hrvatsku da bi u njoj konzumirali demokraciju i uživali u slobodi svi njeni građani, a ne da ih političari desetljećima poslije vade iz džepa kad im zatreba jači Facebook status“, napisao je.

U nastavku objave Bugarin je Bulju poručio da, osim saborskog mandata, već pet godina vodi Grad Sinj te da je vrijeme za pokazivanje konkretnih rezultata.

„Vi ste vlast, odgovorni za Sinj i Cetinski kraj“, istaknuo je Bugarin, dodajući kako bi bilo korisnije manje vremena trošiti na „traženje mafije, izdajnika, četnika i okupatora po Hrvatskoj“, a više na pokazivanje rezultata rada u interesu građana.

Kao gradonačelnik Trilja, Bugarin ističe kako će za svoje rezultate odgovarati građanima Trilja, dok će Bulj za svoje odgovarati građanima Sinja.

„Mi gradonačelnici imamo vrlo jednostavan ispit: Što smo napravili? Što smo izgradili? Koje smo investicije doveli? Što smo ostavili iza sebe?“, napisao je.

Objavu je zaključio izravnom porukom sinjskom gradonačelniku:

„Manje predstave, kolega, više rezultata! Hrvatska se ne brani Facebook statusima, niti će se Sinj s takvom politikom razviti!“