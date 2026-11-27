Svečanim otvorenjem u dvorani Žatika započeo je 18. međunarodni sajam ribarstva, ribarske opreme, akvakulture, sportskog ribolova i sportova na vodi Crofish, na kojem se do nedjelje 29. studenoga predstavlja 85 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske i Poljske. Crofish, jedini specijalizirani sajam takve vrste u Hrvatskoj, održava se u vrijeme intenzivnih europskih rasprava o budućnosti ribarstva. Na sastanku Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH) 23. studenoga u Bruxellesu Hrvatska je zatražila stabilne uvjete za ribolov sitne plave ribe u Jadranu, zadržavanje nacionalnih kvota za plavoperajnu tunu te potporu modernizaciji ribarske flote, malom priobalnom ribolovu i mladim ribarima.

Podaci Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pokazuju zašto su ta pitanja važna: morski ulov u 2025. iznosio je 38.890 tona, oko 7 % manje nego godinu ranije, a 86 % ulova činila je mala plava riba, dok je akvakultura dosegla rekordnih 31.564 tone.

„Ovo je dobra prilika da zajedno promoviramo proizvode ribarstva. Potrošnja ribe od početka održavanja ovog sajma znatno je porasla, i to zahvaljujući promociji ribljih proizvoda kroz FLAG-ove, sajmove i druge aktivnosti, no s time još ne možemo biti zadovoljni i trebamo ići dalje, kao što to rade i druge zemlje koje imaju razvijeno ribarstvo i pomorsku tradiciju,“ izjavio je ravnatelj Uprave ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske Ante Mišura.

Stručni dio sajma otvara prostor za razgovor o tim temama. Već u petak u 13:30 sati održava se panel „Stanje u hrvatskom ribarstvu“ s predstavnicima Uprave ribarstva, IZOR-a Split, IRB-CIM-a Rovinj i Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore, a program donosi i izlaganja o akustičnim uređajima za odvraćanje dupina i novopridošlim vrstama riba u Jadranskom moru. U subotu se predstavlja INTERREG IT-HR projekt MARINET, posvećen inovacijama u uzgoju riba i školjkaša te jačanju suradnje Hrvatske i Italije u tom sektoru, nakon čega slijedi talijansko-hrvatski skup o znanstvenoj suradnji u Mediteranu.

„U Hrvatskoj smo navikli o moru govoriti uglavnom u kontekstu turizma, no turistički rezultati govore nam samo o jednom dijelu gospodarskog potencijala naše obale. Na njoj žive ljudi čiji posao ne ovisi o turističkoj sezoni, koji tijekom cijele godine ulažu, proizvode, zapošljavaju i preuzimaju rizike, a posebna je vrijednost Crofisha u tome što već 18 godina daje prostor upravo tom dijelu hrvatskog gospodarstva“, istaknula je pomoćnica savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske za ekonomiju, izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića Martina Ciglević.

Istodobno je sajam otvoren i široj publici, pod sloganom „Sajam za sve uzraste“. Ulaz i svi sadržaji su besplatni, a posjetitelji mogu razgledati plovila ribarske inspekcije, ratni brod MORH-a, brodove lučke kapetanije i MUP-a te ribarska plovila na gradskoj rivi svakoga dana od 10:00 do 16:00 sati, kamo ih vozi besplatni CROFISH vlakić, probno zaroniti u grijanom bazenu projekta „Pogled u plavo“, kušati morske i slatkovodne delicije u Cooking show programu, uz Tuna show u petak u 16:00 sati, te pratiti pet sportskih natjecanja u subotu i nedjelju. Najmlađe u dječjem kutku čekaju predstave i radionice, s posebnim naglaskom na Edukido radionice s legićima za djecu od 5 do 12 godina.

„Crofish mora postati točka susreta svih ribara, znanstvenih zajednica i ostalih subjekata iz sektora, ne samo iz Hrvatske nego i iz zemalja u okruženju, kako bismo zajedno donosili odluke koje ćemo moći zastupati u europskim krugovima i tako zaštititi interese ribara, prije svega na Jadranskom moru. Pamtimo bolja vremena u ribarstvu, a sada se moramo osloniti na ono što se proizvodi u Hrvatskoj i to promovirati“, istaknuo je predsjednik Obrtničke komore Istarske županije i predsjednik Organizacijskog odbora sajma Crofish Robert Momić.

Crofish na jednom mjestu okuplja ribare, znanstvenike i predstavnike institucija koji se bave tim pitanjima, a organiziraju ga Udruženje obrtnika Bujštine - Umag i Obrtnička komora Istarske županije, uz sufinanciranje Europske unije iz Programa za ribarstvo i akvakulturu te podršku grada Poreča – Parenzo, Istarske županije i Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a radno vrijeme je od 10 do 19 sati u petak i subotu, a 10 do 18 sati u nedjelju. Više informacija o programu dostupno je na crofish.eu.