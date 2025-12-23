Budući pomorci, pripremite se: Jadrolinija i Pomorski fakultet udružili se za karijere na moru

Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović i dekan Pomorskog fakulteta Ivan Peronja potpisali su sporazum o strateškoj suradnji kojim se dodatno jača povezanost akademske zajednice i nacionalnog brodara.

Sporazum se temelji na dva ključna segmenta. Prvi se odnosi na intenziviranje znanstveno-stručne i obrazovne suradnje, s posebnim naglaskom na edukaciju i dodatno osposobljavanje pomoraca, prvenstveno prvih i drugih časnika, zaposlenih u Jadroliniji. Drugi segment usmjeren je na zajedničko sudjelovanje u projektima financiranim iz fondova Europske unije.

„Želimo snažnije povezati praksu i obrazovanje te dodatno ulagati u znanje i stručnost naših pomoraca, jer su ljudi ključ dugoročnog razvoja Jadrolinije“, naglasio je predsjednik Uprave Robert Blažinović.

Sporazum uključuje i stipendiranje studenata nautike i brodostrojarstva. Za 2026. godinu planirana je dodjela sedam stipendija, a model će se postupno širiti i na druga sveučilišta u Hrvatskoj.

„Naš je cilj motivirati mlade ljude da svoju karijeru vežu uz Jadroliniju – od studija i pripravništva do dugoročnog profesionalnog razvoja“, poručio je Blažinović.

Govoreći o planovima za međunarodne linije, Blažinović je istaknuo kako su za 2026. godinu već definirane ključne rute. Brod Dalmacija prometovat će na linijama Split – Ancona te Dubrovnik – Bar – Bari, po ljeti, dok je na relaciji Zadar – Ancona uvedena katamaranska linija s pet polazaka tjedno.

„Godina 2026. bit će referentna godina, temelj za buduće odluke o jačanju međunarodnog prometa i nabavi novih plovila“, rekao je Blažinović.

Posebno se osvrnuo i na probleme s vezom brodova na liniji Split – Vela Luka – Ubli, naglasivši da se radi o pitanju lučke infrastrukture, koje nije u izravnoj nadležnosti brodara.

„Svjesni smo problema na toj liniji i ne zatvaramo oči pred njima. Određene radnje već se poduzimaju, a rješenja neće čekati godinama. Javnost će o svemu biti pravodobno informirana“, poručio je Blažinović.