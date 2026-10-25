Budite se začepljenog nosa i suznih očiju? Evo što pogoršava jutarnje alergije

Za mnoge je jesen najljepše godišnje doba, puno toplih boja i ugodnih temperatura. No, za one sklone sezonskim alergijama, ovo razdoblje donosi pravu muku. Pelud korova, osobito ambrozije, kao i povećana koncentracija spora plijesni u zraku, nerijetko izazivaju uporan kašalj, kihanje i curenje nosa.

Ipak, mnoge posebno frustrira to što su simptomi najizraženiji odmah nakon buđenja - u trenutku kada uopće nisu boravili na otvorenom. Alergolozi ističu da za to postoje vrlo jasni fiziološki razlozi, a jedna česta pogreška u održavanju spavaće sobe dodatno pogoršava stanje, piše tportal.

Zašto je najgore upravo ujutro?

Oticanje sluznice, začepljen nos, grebanje u grlu i suzne oči otežavaju normalno disanje i narušavaju kvalitetu sna. Kada ležimo, cirkulacija u nosnim kanalima se mijenja, a nakupljeni sekret teže otiče.

No, glavni krivci za jutarnje pogoršanje često se skrivaju unutar same sobe. Naime, osobe koje pate od alergija najčešće burno reagiraju na grinje - mikroskopske nametnike koji se masovno razmnožavaju u madracima, jastucima i posteljini. Ako k tome dijelite krevet s kućnim ljubimcem, njihova perut dodatno raspiruje upalnu reakciju tijekom noći.

Kobna navika: Predugo odgađanje pranja posteljine

Navika koju liječnici navode kao najvećeg okidača jest neredovito pranje posteljine. Tkanina tijekom noći upija vlagu, znoj i odumrle stanice kože, čime postaje idealno stanište za prašinu i grinje. Budući da u krevetu provodimo između šest i devet sati, to znači da smo satima izloženi izravnom udisanju jakih alergena.

Druga česta pogreška je spavanje uz otvoren prozor tijekom jesenskih noći. Upravo u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima koncentracija peludi i vanjskih alergena u zraku naglo raste, pa ih otvoren prozor propušta ravno u vašu postelju.

Istraživanja pokazuju da jutarnji simptomi alergije ne narušavaju samo fizičko zdravlje, već znatno kvare raspoloženje, potiču razdražljivost i smanjuju produktivnost tijekom cijelog dana

Kako se buditi odmorni i bez kihanja

Srećom, nekoliko jednostavnih koraka može značajno smanjiti izloženost alergenima i osigurati lakše jutro:

Pranje posteljine na visokoj temperaturi: Perite jastučnice i plahte najmanje jednom tjedno na temperaturi od najmanje 60 °C kako biste uništili grinje.

Antialergijske navlake: Koristite zaštitne navlake za madrace i jastuke koje sprečavaju prolazak prašine i nametnika.

Zatvoreni prozori noću: Spavajte sa zatvorenim prozorima kako pelud i vanjske spore ne bi ulazili u sobu.

Pročišćivači zraka: Uređaji s kvalitetnim HEPA filterima učinkovito uklanjaju sitne čestice prašine, dlake i pelud iz zraka.

Ljubimci izvan kreveta: Ako imate mačku ili psa, preporučuje se da ne spavaju s vama u spavaćoj sobi.

Jutarnje ispiranje nosa: Odmah nakon ustajanja isperite nosne kanale fiziološkom otopinom kako biste mehanički uklonili sve alergene nakupljene tijekom noći.

Ako kućne mjere i standardni antihistaminici ne donose olakšanje, važno je potražiti savjet liječnika koji može propisati ciljanu terapiju i spriječiti da jutarnja alergija postane svakodnevna noćna mora.