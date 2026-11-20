Jutarnja ukočenost vrata, leđa i zglobova mnogima je dobro poznat osjećaj. Umjesto da dan započnu odmorni i puni energije, neki već pri ustajanju iz kreveta osjećaju napetost i nelagodu. Iako se takve tegobe često pripisuju neudobnom madracu ili neprikladnom jastuku, uzrok se ponekad krije u navikama koje ponavljamo tijekom večeri.

Način na koji sjedimo, odmaramo se, obavljamo kućanske poslove ili pripremamo za spavanje može utjecati na to kako ćemo se osjećati sljedećeg jutra. Dobra je vijest da određene promjene u svakodnevnoj rutini mogu pomoći u smanjenju nelagode.

Previše vremena provodite sjedeći

Nakon napornog dana mnogima je najdraže smjestiti se na kauč i ostatak večeri provesti ispred televizora. Međutim, višesatno sjedenje u istom položaju, bez ustajanja i kretanja, može pridonijeti napetosti mišića te nelagodi u vratu i donjem dijelu leđa.

Kako biste to izbjegli, pokušajte povremeno promijeniti položaj, ustati i kratko prošetati. Čak i nekoliko minuta laganog kretanja može pomoći da se tijelo osjeća ugodnije.

Zaspite ispred televizora

Večernje opuštanje na kauču nerijetko završi nenamjernim drijemanjem. Problem nastaje kada zaspite s glavom naslonjenom pod nezgodnim kutom ili s tijelom u neprirodnom položaju.

Takav odmor može dodatno opteretiti vrat i leđa, zbog čega se nakon buđenja može pojaviti osjećaj zatezanja. Ako primjećujete da vam se to često događa, pokušajte otići u krevet čim osjetite pospanost.

Ne obraćate pozornost na položaj spavanja

Iako svatko ima omiljeni položaj za spavanje, on ne mora uvijek biti najbolji izbor kada se pojave bolovi u leđima ili vratu.

Osobama koje spavaju na boku ponekad može pomoći postavljanje jastuka između koljena, dok onima koji spavaju na leđima može odgovarati manji jastuk ispod koljena. Takve prilagodbe mogu smanjiti neugodan pritisak i omogućiti opušteniji položaj tijela.

Najvažnije je pronaći položaj u kojem se osjećate ugodno i koji ne izaziva dodatnu bol.

Koristite previše jastuka

Visoki i mekani jastuci mogu djelovati iznimno udobno dok čitate ili gledate televiziju, ali tijekom cijele noći ne moraju pružati odgovarajuću potporu.

Ako je glava previsoko podignuta ili vrat ostaje savijen, ujutro se može javiti neugodan osjećaj ukočenosti. Zato je važno da jastuk odgovara položaju u kojem najčešće spavate i omogućuje prirodan položaj glave i vrata.

Prije kupnje novog jastuka pokušajte prilagoditi visinu i način na koji koristite postojeći.

Za večer ostavljate fizički zahtjevne poslove

Intenzivno čišćenje, premještanje namještaja ili podizanje teških predmeta neposredno prije spavanja mogu biti razlog zbog kojeg se sljedećeg jutra osjećate ukočeno.

Takve aktivnosti, osobito ako ih ne obavljate redovito, mogu opteretiti mišiće i izazvati nelagodu koja postaje izraženija nakon nekoliko sati mirovanja.

Pokušajte zahtjevnije kućanske poslove rasporediti tijekom dana, a pri podizanju težih predmeta pripazite na položaj tijela. Izbjegavajte naglo okretanje trupa dok držite teret.

Pretjerujete s istezanjem prije spavanja

Kada osjetimo napetost u mišićima, istezanje se često čini kao najbrži način za opuštanje. Međutim, snažno istezanje ili forsiranje pokreta koji izazivaju bol može imati suprotan učinak.

Umjesto naglih i intenzivnih pokreta, prednost dajte laganim vježbama koje vam odgovaraju. Ako tijekom istezanja osjetite bol, najbolje je prekinuti aktivnost.

Povremena jutarnja ukočenost ne mora upućivati na ozbiljan zdravstveni problem, no tegobe koje se redovito ponavljaju ne treba zanemarivati. Ako bol traje, postaje intenzivnija ili je praćena oticanjem zglobova, preporučljivo je obratiti se liječniku.

Male promjene večernjih navika mogu pridonijeti kvalitetnijem odmoru i ugodnijem buđenju, ali kod dugotrajnih tegoba važno je utvrditi njihov stvarni uzrok.