Budite se u 3 ujutro? Dva savjeta stručnjaka mogla bi riješiti problem

Mnogi se ljudi bore s isprekidanim snom i čestim buđenjem usred noći, osobito oko 3 sata ujutro. Stručnjaci upozoravaju da uzrok često leži u svakodnevnim navikama – i ujutro i prije spavanja.

Iako se odraslima preporučuje između sedam i devet sati sna, velik broj ljudi ima problema s nesanicom ili noćnim buđenjem.

Fiksno vrijeme buđenja je ključno

Savjetnik za spavanje Joshua Piper ističe da je za kvalitetan san najvažnije uspostaviti rutinu.

„Ključno je imati stalno vrijeme buđenja. Ujutro se izložite jakom svjetlu, idealno sunčevom. Ako to radite redovito, mozak će prepoznati obrazac i lakše regulirati ciklus spavanja“, objasnio je.

Greška koju mnogi rade prije spavanja

Liječnik Amir Khan upozorava na čestu naviku koja može pogoršati san – odlazak na WC “za svaki slučaj” prije spavanja.

Takvo ponašanje, kaže, može poremetiti signal između mjehura i mozga. Ako se mjehur stalno prazni prerano, s vremenom se navikava slati signal i kada nije pun, što može dovesti do češćeg noćnog buđenja.

„Time zapravo trenirate tijelo da traži pražnjenje i kad nema potrebe“, upozorava liječnik.