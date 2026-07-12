Budite li se noću zbog mokrenja? Liječnici upozoravaju da bi to mogao biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema

Zbog ljetnih vrućina mnogi piju više vode pa je sasvim očekivano da češće odlaze na toalet. No ako se redovito budite tijekom noći kako biste mokrili, uzrok možda nije samo pun mokraćni mjehur. Liječnici upozoravaju da bi takvo stanje moglo upućivati na određene zdravstvene probleme, piše Unilad.

Što je nokturija?

Nokturija je medicinski naziv za potrebu da se osoba više od jednom tijekom noći budi radi mokrenja. Iako uzrok može biti bezazlen, primjerice prekomjeran unos tekućine prije spavanja, ponekad se iza nje kriju ozbiljniji zdravstveni poremećaji, poput opstrukcije mokraćnog mjehura ili poremećaja spavanja.



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Koliko je česta?

Potreba za noćnim mokrenjem postaje sve češća s godinama. Procjenjuje se da nakon 50. godine života pogađa više od polovice odraslih osoba. Javlja se i kod svake treće osobe starije od 30 godina, a prije 50. godine češća je kod žena.

"Iako se često smatra normalnim dijelom starenja, nokturija može imati uzroke koji se uspješno liječe", rekla je za Daily Mail urologinja dr. Marisa Clifton.

Što može biti uzrok?

Noćno mokrenje može biti posljedica uzimanja određenih lijekova, poput diuretika koji se propisuju za liječenje visokog krvnog tlaka. Međutim, liječnici upozoravaju da ono može biti i simptom opstruktivne apneje u snu.

Riječ je o poremećaju kod kojeg dolazi do povremenog začepljenja ili suženja dišnih putova tijekom spavanja, zbog čega se smanjuje dotok kisika u organizam. Mozak tada aktivira zaštitni mehanizam i budi osobu kako bi ponovno uspostavila normalno disanje, čime se narušava kvaliteta sna.

Dr. Clifton objašnjava kako postoji i hormonalna povezanost između apneje i noćnog mokrenja.

"To stanje potiče pojačano lučenje atrijskog natriuretskog peptida, hormona koji povećava stvaranje mokraće tijekom noći", pojasnila je.

Učestalo noćno mokrenje može biti i jedan od znakova dijabetesa. Zbog povišene razine glukoze u krvi bubrezi rade pojačano kako bi višak šećera izbacili iz organizma, što dovodi do češćeg mokrenja.

Kada se javiti liječniku?

Liječnici savjetuju da se obratite svom liječniku ako se zbog mokrenja budite više puta tijekom noći, a zbog toga ste tijekom dana umorni ili neispavani. Pregled se preporučuje i ako se tegobe pojave iznenada, znatno pogoršaju ili su praćene drugim simptomima.