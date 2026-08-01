Budimiri: Prva godišnjica javne krunice uz molitvu za vojnog ordinarija mons. Juru Bogdana, novi kip iz Međugorja i svjedočanstvo ozdravljenja od raka

Na prvu subotu u mjesecu, u Budimirima je u ozračju molitve, zajedništva i zahvalnosti obilježena prva godišnjica javne molitve krunice, koja se već godinu dana održava pokraj srušene stare svećeničke kuće na mjesnom igralištu.

Prije točno godinu dana u Budimirima je započela javna molitva krunice, a danas se na istome mjestu okupio velik broj vjernika, članova Vitezova Bezgrešnog Srca Marijina i svih koji su željeli zahvaliti Bogu i Blaženoj Djevici Mariji za sve milosti primljene tijekom protekle godine.

Ovoga mjeseca na poseban su način upućene molitve za vojnog ordinarija u Republici Hrvatskoj, mons. Juru Bogdana, da ga Gospodin vodi, jača i blagoslovi u njegovoj biskupskoj službi. U molitvu su bile uključene i nakane za naše obitelji, hrvatski narod, mir u svijetu, obraćenje grešnika te za sve bolesne i one koji trpe.

Poseban trenutak ovoga molitvenog susreta bilo je predstavljanje novog kipa Blažene Djevice Marije iz Međugorja, koji je molitvenoj zajednici darovala Slađa Pepić sa svojom obitelji iz okolice Đakova u Slavoniji. Ovaj vrijedni dar trajno će krasiti mjesto molitve u Budimirima te biti znak Marijine prisutnosti i poticaj svima da ustraju u molitvi i predanju Bezgrešnom Srcu Marijinu.

Nakon molitve krunice okupljeni su imali priliku poslušati i dirljivo svjedočanstvo Marije V. iz mjesta Jabuka pokraj Trilja, koja je posvjedočila kako je, uz liječničko liječenje, vjeru, molitvu i pouzdanje u Boga, ozdravila od raka. Njezino svjedočanstvo duboko je dirnulo okupljene te mnogima donijelo novu nadu i ohrabrenje da ni u najtežim životnim trenucima ne izgube vjeru u Božju milost.

"Od srca zahvaljujemo svima koji su tijekom protekle godine svojim dolaskom, molitvom i podrškom bili dio ove molitvene zajednice. Zahvaljujemo i svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovo mjesto molitve razvija i raste na slavu Boga i na čast Blažene Djevice Marije.

Neka nas Gospa od Ružarija i dalje vodi svome Sinu Isusu Kristu te izmoli mir u našim srcima, našim obiteljima, hrvatskom narodu i cijelom svijetu.

Gospe od Ružarija, moli za nas!", poručili su organizatori.