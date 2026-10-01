"Budili su nas pijani ljudi, ometali su nam molitvu": Iz centra Splita stigla upozorenja, spomenuti mrak, nehigijena i iseljavanje

U Banovini se danas održava 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, a riječ je o tematskoj sjednici posvećenoj problematici noćnih klubova u samom centru grada. Jedina točka dnevnog reda je rasprava o stanju i problematici noćnih klubova u gradskom središtu, no iz dosadašnje rasprave jasno je da se pitanje ne svodi samo na rad ugostiteljskih objekata, već i na čistoću, komunalni red, sigurnost, buku te sve teže uvjete života stanovnika povijesne jezgre.

Pehar: "Suština problema nisu noćni klubovi, nego disciplina ljudi"

Direktor Čistoće Split Vlado Pehar kazao je kako je sa stanjem u centru grada upoznat iz prve ruke jer je, kako je naveo, dane i noći provodio na terenu zajedno s djelatnicima Čistoće. "Upoznat sam sa situacijom u centru grada. Provodio sam i dane i noći u gradu s radnicima. Iz prve ruke vam mogu reći da je ovo jedna nevjerojatna situacija za mene. Grad Split živi punim plućima i daleko iza ponoći. Centar grada živi i radi i pridonosi gospodarskom probitku grada i regije", rekao je Pehar. Dodao je kako bi iz perspektive Čistoće najjednostavnije bilo da sve aktivnosti završavaju u ponoć, ali je svjestan da to nije realno. "S naše strane bilo bi najjednostavnije da je sve u ponoć gotovo, ali svjesni smo da to nije moguće. Uz našu bolju organizaciju, sami broj ljudi ne bi trebao uzrokovati problem. Smatram da suština problema nisu noćni klubovi, nego disciplina ljudi, što se tiče nas iz Čistoće", kazao je Pehar. Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako se Grad dodatno posvetio pranju i održavanju područja koja su, prema njegovim riječima, godinama bila zapuštena. "Na nama je da kroz komunalne redare i kamere uspostavimo maksimalan red. Moram pohvaliti ljude iz Čistoće", kazao je Šuta.

Grad: "Prethodna odluka proglašena nezakonitom"

Voditeljica Odsjeka za turizam Ana Maretić kazala je da Grad Split postupa sukladno Zakonu o ugostiteljstvu i propisima koji uređuju radno vrijeme. Podsjetila je pritom kako je Visoki upravni sud raniju odluku donesenu za vrijeme prethodne gradske vlasti ocijenio nezakonitom. "Nastupate iz pozicije vijećnika, zahtjev je tehnički neuredan. Gradonačelnik se osvrnuo na strateški alat, odnosno Plan upravljanja destinacijom koji će omogućiti donošenje odluka o broju, vrsti i kategoriji objekata na području Splita", rekla je Maretić.

Glavni imam: "Budili smo se noću, ljudi bi prolazili, vjerojatno pijani"

Posebno upečatljivo bilo je izlaganje Vahida efendije Hadžića, glavnog imama Islamske zajednice u Splitu, koji je naglasio da već godinama živi upravo unutar Dioklecijanove palače. "24 sata živim u okviru Dioklecijanove palače. Većinu svog života proveo sam u Splitu. Dvadeset godina sam tu, grad ima lijep odnos prema nama, imamo jako korektan i dobar odnos", rekao je Hadžić. No upozorio je da problem centra grada daleko nadilazi samo pitanje pojedinih noćnih klubova. "Ovo nije samo pitanje noćnih klubova, a oni jesu najveći problem. Budili smo se noću, prolazili bi ljudi, vjerojatno pijani. To je vrlo ružna slika za grad koji ima tisućljetnu povijest i tradiciju", kazao je. Naglasio je kako se zapravo radi o pitanju dugoročne vizije života u centru Splita. "Ovo je pitanje neke vizije. Uočavam da u ovom gradu postoji turizam, ali mojih susjeda više nema, odselili su. Ljeti je jako teško živjeti u centru, noći su teške, a zimi je sve pusto, nema nigdje nikoga. To po meni nije dobro", rekao je. Hadžić je otkrio i kako su aktivnosti u centru znale ometati vjerske obrede. "Nas iz vjerske zajednice znali su ometati u molitvi. To je jako ružno. Ovo je moj generalan stav i ovo govorim kao svećenik i kao stanar centra grada", zaključio je.

Židovska općina upozorava na mrak, nehigijenu i osjećaj nesigurnosti

Predsjednica Židovske općine Split Ana Lebl kazala je kako problem nisu samo sami klubovi, već brojne pojave koje ih prate. "Naš problem su prateće pojave. Svi znamo za njih. Mi smo u Židovskom prolazu od početka 16. stoljeća", rekla je Lebl. Posebno je upozorila na stanje u samom Židovskom prolazu. "Problem je neosvijetljenost i nehigijena u Židovskom prolazu, brojni grafiti, kao i određena nesigurnost zbog mraka i nehigijene. Imam isti stav kao i efendija Hadžić", poručila je.