Bubnjar Majki nakon prekinutog koncerta u Makarskoj: "Nije ono što obično ljudi pomisle"

Nakon što je koncert Gorana Bareta i Majki u Makarskoj prekinut svega nekoliko minuta nakon početka, oglasio se bubnjar benda Alen Tibljaš.

„Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu“, kratko je kazao za 24sata.

Koncert je održan u sklopu festivala „Modro i zeleno“, no Bare je ubrzo nakon izlaska na pozornicu morao prekinuti nastup.

Majke: Goran nije bio dobro

Nakon prekida koncerta oglasile su se i Majke, pojasnivši što se dogodilo.

„Nažalost, Goran nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu izdržali. Iskreno se ispričavamo svima koji su došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači“, poručili su iz benda.

Zahvalili su i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarskoj, na razumijevanju.

„Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima!“, naveli su.

Pred njima je dvomjesečna pauza

Majke će tako sljedeća dva mjeseca provesti bez nastupa, a povratak na pozornicu najavljuju za prosinac.

Bare i Majke bili su među glavnim izvođačima četvrtog izdanja festivala „Modro i zeleno“, koji se u Makarskoj održava od 2023. godine. Festival je posvećen glazbi i ostavštini Milana Mladenovića, frontmena Ekatarine Velike, a ime je dobio po njegovoj pjesmi „Modro i zeleno“.