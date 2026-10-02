Bubalo ih izabrao za Terezu i nije požalio. Za "Kraljicu lopte" ponudili više opreme i nižu cijenu – pa ostali bez posla: "Rekli su da smo preskupi"

Priča o troškovima snimanja operete "Kraljica lopte" na Starom placu dobiva novi nastavak. Nakon što je Telegram objavio da je splitski HNK za snimanje i montažu predstave platio 8.200 eura bez PDV-a tvrtki koju taj portal povezuje s gradonačelnikovim suradnikom Antonijem Nikolićem, Dalmacija Danas kontaktirala je splitsku tvrtku Dual Media, koja je za isti projekt također dostavila ponudu – i nije dobila posao. Telegram je prethodno objavio da je riječ o iznosu višestruko većem od onoga što je HNK ranije izdvajao za snimanja predstava.

Vlasnica Dual Medije Ivana Radić za Dalmaciju Danas detaljno je opisala što su ponudili za "Kraljicu lopte". Njihova cijena iznosila je 7.200 eura, a tvrtka nije u sustavu PDV-a. Prema onome što nam je Radić pokazala iz ponude, za taj su iznos nudili produkciju s ukupno osam kamera, snimanje generalne probe i predstave, višekanalno snimanje tona, audio produkciju za HRT, grafičku obradu, montažu i završnu master-snimku.

Drugim riječima, prema podacima koje smo dobili od tvrtke koja nije izabrana, njihova ponuda bila je 1.000 eura jeftinija od iznosa od 8.200 eura bez PDV-a o kojem je ranije izvijestio Telegram, a istodobno je sadržavala vrlo konkretno razrađen produkcijski paket.

Radić: "Rečeno nam je da smo preskupi"

"Mi smo dali ponudu na 7.200 eura. Međutim, rečeno nam je da smo preskupi. Pritom napominjem da mi nismo u sustavu PDV-a, dok je firma čija je ponuda prihvaćena u sustavu PDV-a", kazala nam je Ivana Radić.

Kaže da nakon odbijanja ponude nisu dalje ulazili u razloge odluke. "Mi smo jednostavno nastavili dalje. Znali smo da će netko drugi dobiti posao. Kada je tog dana kiša prekinula predstavu, na projektu su radili i ljudi s kojima poslovno surađujemo kao freelanceri pa smo imali informacije iz prve ruke. Prema informacijama koje smo tada dobili, riječ je bila i o opremi slabije kvalitete od one koju smo mi ponudili, ali tako je kako je", tvrdi Radić.

Osam kamera, dron, Steadicam, režija, ton i master za HRT

Radić nam je zatim iz same ponude pročitala što je Dual Media predvidjela za "Kraljicu lopte". Ponuda je uključivala šest kamera sa šest kamermana, jednu dron-kameru s operaterom te jednu Steadicam kameru s operaterom, odnosno ukupno osam kamera. Uz to su bili predviđeni redatelj, asistent režije i asistent redatelja, snimanje generalne probe i same izvedbe, višekanalno snimanje tona i audio produkcija tona za HRT, grafička obrada i montaža videomaterijala te izrada završne master-snimke. Cijena je 7.200 eura i ne plaća se PDV.

Radić navodi i da je s HNK-om prethodno razgovarano o zajedničkom paketu za dva velika događaja na Starom placu – koncert Tereze Kesovije i "Kraljicu lopte". "Mi smo bili pristali oba projekta napraviti za ukupno 20.000 eura. Od toga bi 12.800 eura bilo za Terezu, a ostatak za 'Kraljicu lopte'. Na to nam je rečeno da je preskupo", kazala je.

Tereza sedam dana ranije: 11 kamera i produkcija za HRT

Usporedba je zanimljiva upravo zbog događaja koji se samo tjedan ranije održao na istom mjestu. Tereza Kesovija održala je koncert na Starom placu 3. svibnja 2026. godine, pred više tisuća ljudi. Za taj događaj Dual Media, prema riječima vlasnice tvrtke, osigurala je znatno opsežniju produkciju: 11 kamera, od kojih osam Sony kamera s osam kamermana, dron s operaterom, Steadicam s operaterom i panoramsku "beauty shot" kameru. U produkciji su, prema Radić, sudjelovali i dva asistenta režije, redatelj, asistent redatelja i tehničari, a korišten je i teleobjektiv. Snimana je generalna proba dan ranije i sam koncert, uz grafičku obradu, montažu, majstora i asistenta tona, višekanalno snimanje te audio produkciju i finalni materijal pripremljen prema standardima HRT-a.

Bubalo za Dalmaciju Danas: "Ja sam predložio Dual Mediju"

Da je upravo Dual Media angažirana za snimanje Terezina koncerta potvrdio nam je i Ivica Bubalo, poznati estradni menadžer, prijatelj Tereze Kesovije i jedan od inicijatora njezina posljednjeg splitskog koncerta. Bubalo je za Dalmaciju Danas kazao da je na sastancima s Gradom inzistirao na više produkcijskih detalja – od izbora gostiju i voditeljica do sinopsisa i televizijskog snimanja – a da je upravo on za snimanje predložio splitsku Dual Mediju. "Za koncert Tereze na Starom placu na sastanku s Gradom predložio sam goste, voditeljice, sinopsis koncerta i snimanje jer je dogovor bio da koncert ide na HTV. Imao sam dvije ponude, a iz iskustva sam se odlučio za splitsku tvrtku Dual Media. Bilo je 11 kamera i reportažna kola, a snimka je fantastična", kazao nam je Bubalo.

Naglašava i da je tijekom pregovora svima davao do znanja da će cijena imati važnu ulogu. "Svima sam u pregovorima naznačio da odlučujuću ulogu igraju cijene. Lako je to provjeriti. Svi su dali damping cijene u odnosu na one po kojima inače rade. Nema dileme da je jedan od razloga bio i taj što će upravo oni biti sudionici Terezina koncerta, znajući da će se koncert mnogo puta prikazivati na televiziji", rekao nam je Ivica Bubalo.

Sedam dana kasnije stigla "Kraljica lopte" – i kiša

Samo sedam dana poslije Terezina koncerta, 10. svibnja 2026., na Starom placu bila je zakazana izvedba Tijardovićeve "Kraljice lopte", kao završnica ovogodišnje Sudamje. Termin je zbog najavljenog nevremena čak pomaknut s 20.30 na 19 sati. Predstava je počela pred gotovo ispunjenim gledalištem, ali je kiša postajala sve jača. Dio orkestra najprije je morao skloniti instrumente, izvedba je kratko nastavljena bez glazbene pratnje, a oko 19.50 sati zbog tehničkih i sigurnosnih uvjeta definitivno je prekinuta. "Kraljica lopte" tog dana tako nije izvedena do kraja. Upravo je za snimanje te izvedbe, prema podacima koje je objavio Telegram, HNK Split platio 8.200 eura bez PDV-a. Telegram je također objavio da je imao uvid u deset računa iz prethodne godine prema kojima su se snimanja predstava ranije plaćala između 1.200 i 1.750 eura.

Još prije početka izvedbe te večeri intendant HNK Split Božo Župić za Dalmaciju Danas govorio je upravo o problemu mogućeg novog termina ako kiša onemogući izvedbu. "U slučaju odgode snalazit ćemo se, imamo u teatru pretrpan program, morat ćemo se sastati i odlučiti što ćemo", kazao je Župić za Dalmaciju Danas neposredno prije početka predstave. Kada je kiša konačno onemogućila nastavak izvedbe, publici je poručeno da tehnički uvjeti više ne dopuštaju nastavak te da će se pokušati pronaći drugi termin. U tom trenutku nije bilo jasno kada će to biti moguće, posebno zbog zgusnutog repertoara HNK-a i činjenice da je cijela velika produkcija tih dana bila preseljena na Stari plac. Predstava do danas, 2. listopada 2026., nije ponovno izvedena. Ipak, u međuvremenu je objavljeno da je novi termin određen za 15. siječnja 2027. godine u Maloj dvorani SC Gripe, pa je preciznije reći da do danas nije ponovno održana, a ne da je definitivno otkazana.

Jeftinija ponuda ostala po strani

Upravo tu cijela priča dobiva novu dimenziju. Dual Media je, prema dokumentaciji koju nam je predstavila vlasnica tvrtke, za "Kraljicu lopte" nudila paket vrijedan 7.200 eura, bez PDV-a jer tvrtka nije u sustavu PDV-a. Ponuda je uključivala osam kamera, dron, Steadicam, redatelja, asistente, snimanje generalne probe i same izvedbe, višekanalno snimanje tona, audio produkciju za HRT, grafičku obradu, montažu i završni master.

Posao nisu dobili. Prema ranijim navodima Telegrama, HNK Split za snimanje i montažu "Kraljice lopte" platio je drugoj tvrtki 8.200 eura bez PDV-a. Radić pritom tvrdi da joj je upravo za njezinu ponudu rečeno da je – preskupa. U konačnici ostaje vrlo konkretna činjenica: tvrtka koja je za isti projekt ponudila nižu cijenu i detaljno razrađen produkcijski paket nije izabrana, dok je prihvaćena skuplja ponuda. U pozadini cijele priče ostaju i ranije objavljeni podaci Telegrama o znatno višim troškovima snimanja u odnosu na raniju praksu HNK-a Split.

A "Kraljica lopte", za čije je snimanje sve to ugovarano, zbog kiše je 10. svibnja prekinuta na Starom placu i do danas nije ponovno izvedena.