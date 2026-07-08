Brzo provjerite jeste li na popisu: Više splitskih kvartova i naselja uskoro čeka prekid opskrbe električnom energijom

Iz HEP-a su najavili nove planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će tijekom srijede dio korisnika na splitskom području, u Žrnovnici, Lećevici i Bidniću privremeno ostati bez električne energije.
Radovi se odnose na zamjenu mjernih uređaja, radove na niskonaponskoj i srednjenaponskoj mreži, kao i radove na trafostanici. Građanima se savjetuje da na vrijeme planiraju obveze, osobito ako koriste uređaje koji ovise o neprekidnom napajanju električnom energijom.
rijeda, 8. srpnja
Bidnić
Bez struje će biti korisnici na području:
Put fazanerije 5-7, Put Bidnića 1-60, Bidnići 1-30, Put Ivančevića 1-20
Očekivano trajanje prekida je od 8:00 do 14:00 sati.
Razlog prekida su radovi na srednjenaponskoj mreži.
Split - Brda i okolne ulice
Bez struje će biti korisnici na adresama:
Hercegovačka 101 i 101A, Mostarska 30-80, Put Brda 1-20, Put Ravnih njiva 1-20, Širokobriješka 1-20
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 10:30 sati.
Razlog prekida su radovi na trafostanici Brda 3.
Split - Hercegovačka
Bez struje će biti korisnici na adresi:
Hercegovačka 102
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.
Razlog prekida je zamjena mjernih uređaja.
Žrnovnica
Bez električne energije bit će korisnici na adresama:
Krešimirova 37-53 i 18A-36, Kružina 1-9 i 2-24, Put Sv. Jure 42-60
Očekivano trajanje prekida je od 9:00 do 12:00 sati.
Razlog prekida su radovi na niskonaponskoj mreži.
Split - 141. brigade Hrvatske vojske
Bez struje će biti korisnici na adresama:
Ulica 141. brigade Hrvatske vojske 1, 1A i 1B
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.
Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.
Split - Kvaternikova
Bez struje će biti korisnici na adresi:
Kvaternikova 32
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.
Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.
Split - Rovinjska
Bez struje će biti korisnici na adresi:
Rovinjska 6
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 9:30 sati.
Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.
Split - Magistrala Solin
Bez struje će biti korisnici na adresi:
Magistrala Solin 49B
Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.
Razlog prekida su radovi na izmjeni mjernih uređaja.
Radovi su planirani
Iz HEP-a napominju da je riječ o planiranim radovima, no u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredviđenih okolnosti moguća su odstupanja od najavljenog rasporeda.
Građanima se preporučuje da tijekom najavljenog razdoblja isključe osjetljive elektroničke uređaje, osobito računala, klimatizacijske uređaje i opremu koja bi mogla biti osjetljiva na prekid ili ponovni dolazak električne energije.