U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo ideju za brzi ljetni ručak - tjestenina s pancetom, tikvicama i cherry rajčicama.
Svježe, brzo i puno okusa – idealno za vruće ljetne dane kada ne želimo provesti puno vremena u kuhinji.
Sastojci:
- 200 g pancete narezane na trakice
- 350 g tjestenine
- 1 veća tikvica
- 250 g cherry rajčica
- 2 češnja češnjaka
- 50 g parmezana
- šaka svježeg bosiljka
- sok i malo korice 1/2 limuna
- 3 žlice maslinovog ulja
- sol i papar
- malo čilija (po želji)
Priprema:
- Skuhajte tjesteninu
- Kuhajte je al dente prema uputama.
- Sačuvajte šalicu vode od kuhanja.
2. Ispržite pancetu
-
- Stavite pancetu na hladnu tavu i zagrijavajte dok se ne otpusti masnoća.
- Pržite dok ne postane hrskava.
3. Pripremite ljetni umak
-
- U istoj tavi dodajte maslinovo ulje, češnjak i tikvicu narezanu na tanke polumjesece.
- Pirjajte 3–4 minute da tikvica omekša, ali ostane lagano čvrsta.
- Dodajte prepolovljene cherry rajčice i kuhajte još 2 minute.
4. Spojite sve
-
- Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu.
- Ulijte malo vode od kuhanja da se napravi lagani kremasti umak.
- Dodajte limunov sok, papar, parmezan i bosiljak.
- Umiješajte hrskavu pancetu.
5. Poslužite
-
- Na vrh dodajte još parmezana, bosiljka i nekoliko kapi maslinova ulja.
Za još svježiju verziju možete ubaciti:
- kockice svježe mozzarelle pred posluživanje,
- rukolu,
- malo pesta od bosiljka,
- pečene pinjole ili bademe.
Ovo je brza ljetna tjestenina s pancetom gotova za oko 25 minuta – slana i hrskava od pancete, sočna od rajčica i lagana zbog limuna i svježeg začinskog bilja.
Sastojke za ovaj recept potražite u Stanić Diskontima, koji vas čekaju u jednoj od 31 trgovini diljem Hrvatske.
Aktualni katalog prelistajte OVDJE.
Dobar tek!
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0