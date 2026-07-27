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Brzi ljetni ručak

Sastojke za ovaj recept potražite u Stanić Diskontima, koji vas čekaju u jednoj od 31 trgovini diljem Hrvatske

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo ideju za brzi ljetni ručak - tjestenina s pancetom, tikvicama i cherry rajčicama.

Svježe, brzo i puno okusa – idealno za vruće ljetne dane kada ne želimo provesti puno vremena u kuhinji.

Sastojci:

  • 200 g pancete narezane na trakice
  • 350 g tjestenine
  • 1 veća tikvica
  • 250 g cherry rajčica
  • 2 češnja češnjaka
  • 50 g parmezana
  • šaka svježeg bosiljka
  • sok i malo korice 1/2 limuna
  • 3 žlice maslinovog ulja
  • sol i papar
  • malo čilija (po želji)

Priprema:

  1. Skuhajte tjesteninu
    • Kuhajte je al dente prema uputama.
    • Sačuvajte šalicu vode od kuhanja.

       2. Ispržite pancetu

    • Stavite pancetu na hladnu tavu i zagrijavajte dok se ne otpusti masnoća.
    • Pržite dok ne postane hrskava.

       3. Pripremite ljetni umak

    • U istoj tavi dodajte maslinovo ulje, češnjak i tikvicu narezanu na tanke polumjesece.
    • Pirjajte 3–4 minute da tikvica omekša, ali ostane lagano čvrsta.
    • Dodajte prepolovljene cherry rajčice i kuhajte još 2 minute.

       4. Spojite sve

    • Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu.
    • Ulijte malo vode od kuhanja da se napravi lagani kremasti umak.
    • Dodajte limunov sok, papar, parmezan i bosiljak.
    • Umiješajte hrskavu pancetu.

       5. Poslužite

    • Na vrh dodajte još parmezana, bosiljka i nekoliko kapi maslinova ulja.

Za još svježiju verziju možete ubaciti:

  • kockice svježe mozzarelle pred posluživanje,
  • rukolu,
  • malo pesta od bosiljka,
  • pečene pinjole ili bademe.

Ovo je brza ljetna tjestenina s pancetom gotova za oko 25 minuta – slana i hrskava od pancete, sočna od rajčica i lagana zbog limuna i svježeg začinskog bilja.

Sastojke za ovaj recept potražite u Stanić Diskontima, koji vas čekaju u jednoj od 31 trgovini diljem Hrvatske.

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Dobar tek!

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