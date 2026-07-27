U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo ideju za brzi ljetni ručak - tjestenina s pancetom, tikvicama i cherry rajčicama.

Svježe, brzo i puno okusa – idealno za vruće ljetne dane kada ne želimo provesti puno vremena u kuhinji.

Sastojci:

200 g pancete narezane na trakice

350 g tjestenine

1 veća tikvica

250 g cherry rajčica

2 češnja češnjaka

50 g parmezana

šaka svježeg bosiljka

sok i malo korice 1/2 limuna

3 žlice maslinovog ulja

sol i papar

malo čilija (po želji)

Priprema:

Skuhajte tjesteninu Kuhajte je al dente prema uputama.

Sačuvajte šalicu vode od kuhanja.

2. Ispržite pancetu

Stavite pancetu na hladnu tavu i zagrijavajte dok se ne otpusti masnoća. Pržite dok ne postane hrskava.



3. Pripremite ljetni umak

U istoj tavi dodajte maslinovo ulje, češnjak i tikvicu narezanu na tanke polumjesece. Pirjajte 3–4 minute da tikvica omekša, ali ostane lagano čvrsta. Dodajte prepolovljene cherry rajčice i kuhajte još 2 minute.



4. Spojite sve

Dodajte kuhanu tjesteninu u tavu. Ulijte malo vode od kuhanja da se napravi lagani kremasti umak. Dodajte limunov sok, papar, parmezan i bosiljak. Umiješajte hrskavu pancetu.



5. Poslužite

Na vrh dodajte još parmezana, bosiljka i nekoliko kapi maslinova ulja.

Za još svježiju verziju možete ubaciti:

kockice svježe mozzarelle pred posluživanje,

rukolu,

malo pesta od bosiljka,

pečene pinjole ili bademe.

Ovo je brza ljetna tjestenina s pancetom gotova za oko 25 minuta – slana i hrskava od pancete, sočna od rajčica i lagana zbog limuna i svježeg začinskog bilja.

Sastojke za ovaj recept potražite u Stanić Diskontima, koji vas čekaju u jednoj od 31 trgovini diljem Hrvatske.

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Dobar tek!