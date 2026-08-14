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Brzet je progutala vatrena fronta, gori Borak

Situacija je iznimno teška
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Ogroman dio Brzeta je progutala vatrena stihija, a prema posljednjim informacijama, vatra se postupno širi Omiškom Dinarom prema zapadu i zahvatila je područje Borka.

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Stanovnik Brzeta je rekao za Dalmaciju Danas:

- Vatra se proširila iz smjera Lokve Rogoznice, koliko mogu procijeniti i prešla je dužinu od 20-ak kilometara. Nažalost, kuće su gorjele, automobili, nadam se da nitko nije stradao.

Pogledajte video:

Glavni zapovjednik: "Gorjele su kuće i brojni automobili. U slučaju naredbe o evakuaciji, izvršite je bez odgode"

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