Brzet je progutala vatrena fronta, gori Borak

Ogroman dio Brzeta je progutala vatrena stihija, a prema posljednjim informacijama, vatra se postupno širi Omiškom Dinarom prema zapadu i zahvatila je područje Borka.

Stanovnik Brzeta je rekao za Dalmaciju Danas:

- Vatra se proširila iz smjera Lokve Rogoznice, koliko mogu procijeniti i prešla je dužinu od 20-ak kilometara. Nažalost, kuće su gorjele, automobili, nadam se da nitko nije stradao.

Pogledajte video: