Brzet je progutala vatrena fronta, gori Borak

Ogroman dio Brzeta je progutala vatrena stihija, a prema posljednjim informacijama, vatra se postupno širi Omiškom Dinarom prema zapadu i zahvatila je područje Borka.
Stanovnik Brzeta je rekao za Dalmaciju Danas:
- Vatra se proširila iz smjera Lokve Rogoznice, koliko mogu procijeniti i prešla je dužinu od 20-ak kilometara. Nažalost, kuće su gorjele, automobili, nadam se da nitko nije stradao.
Pogledajte video:
Glavni zapovjednik: "Gorjele su kuće i brojni automobili. U slučaju naredbe o evakuaciji, izvršite je bez odgode"
Moja reakcija na članak je...
0
1
0
0
0
33
9