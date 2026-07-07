Brza reakcija pomorske policije na Kašjunima: Poljska jedrilica nepropisno se usidrila preblizu kupalištu

Nakon što je na području Kašjuna ranije uočena jedrilica usidrena u blizini uređenog kupališta, očito su vrlo brzo reagirali i policijski službenici Postaje pomorske policije Split. Kako nam je potvrđeno iz policije, nadzor jedrilice poljske državne pripadnosti obavljen je 6. srpnja 2026. godine oko 11:35 sati na području Kašjuna.

Jedrilica bila preblizu obali

Policijskim nadzorom utvrđeno je da je jedrilica bila usidrena na nepravilan način, odnosno na udaljenosti manjoj od 50 metara od uređenog kupališta. Riječ je o području na kojem se tijekom ljetnih mjeseci okuplja velik broj kupača, zbog čega su ovakve situacije posebno osjetljive iz sigurnosnih razloga.

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Skiper kažnjen s 405 eura

Zbog počinjenog prekršaja iz članka 133. Pomorskog zakonika, skiperu jedrilice, državljaninu Poljske, izdan je prekršajni nalog. Policija mu je naplatila novčanu kaznu u iznosu od 405 eura.